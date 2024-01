La vuelta al campo con Martín Torrijos Espino

Por los resultados obtenidos en su primer Gobierno Nacional en el periodo presidencial 2004-2009, el expresidente Martín Torrijos Espino, ahora como candidato y de ganar las elecciones, como indican las encuestas, debe darle seguimiento a los avances que dejó al sector agropecuario y a las tomas de decisiones que los gobiernos posteriores no continuaron y, por lo tanto, están haciendo muchas faltas al agro las exportaciones nacionales. Es cierto que en su periodo presidencial se negociaron y aprobaron la mayoría de los TLC, especialmente con Los Estados Unidos y La Unión Europea, pero su vigencia iniciaba en el año 2011, después de cumplir nuestro país con muchas condiciones que el siguiente Gobierno Nacional 2009-2014, Presidido por un exitoso comerciante que no creé en la agricultura como medio de desarrollar al país y ser un furibundo defensor de nuestra economía “Transitista” basada en nuestra “estrechez geográfica”. Junto al ministerio de Economía y Finanzas, reprogramaron el Financiamiento con fondos BID por $150 millones iniciales, para la adecuación de los productores a base del Programa de Competitividad Agropecuaria y Apertura Comercial. Para invertirlos en infraestructura pública en los aeropuertos de Río Hato y Colón. No, dando continuidad a la Implementación de la Resolución de Gabinete # 17 del 8 de marzo de 2009, del Gobierno del Presidente Martín Torrijos Espino, impidiendo la continuidad en las políticas públicas. Sólo en 2007 y 2008 nuestro país exportó por año más de 4,500 de contenedores con aproximadamente 25 toneladas métricas de peso de sandías, melones y zapallos a Estados Unidos y a Europa. Llegando a obtener un premio de la FAO en Centroamérica por el volumen de ventas. Después solo se exportaron el 10% de esa época.

¿En qué comprende la: vuelta al campo? En hacer un censo de los productores de esa época y los que clasifiquen para restablecer el Programa de Exportación, utilizando los TLC con ambas partes, también rehabilitar las 12 empacadoras que existen en la región de Azuero para darles mantenimiento. Restablecer los créditos agropecuarios con la fianza del ISA, como funcionó exitosamente en el primer período Presidencial de Martín Torrijos.

El Plan de Acción: La Vuelta al Campo de Martín Torrijos, no sólo se concretará a la exportación cucurbitácea, también incluye la exportación de piñas y bananos y otras frutas tropicales que se producen en nuestro país, con gran ventaja por tener el Hub Logístico, más grande de la región Latinoamericana en función del Canal Interoceánico. Esa dinámica generará actividad económica en las áreas comarcales y en el Panamá Rural, donde están los bolsones de pobreza y pobreza extrema, según el MEF. Apoyándolos con créditos blandos para suplir sus necesidades en granos básicos, aves de corral; y de pequeños rumiantes: cabras y ovejas que pueden producir ingresos a la economía hogareña. La producción del plato del panameño: el arroz también será apoyado por el Gobierno Central; siempre y cuando los productores acepten recibir asistencia técnica del MIDA, IDIAP y el FLAR (Fondo Latinoamericano de arroz con riego) del cual somos socios como país y también haciendo antes correctivos y mecanismos de control en beneficio de productores y consumidores que puedan tanto del arroz de primera como el especial en las cadenas de supermercados como en los Minisúper en todo el país. Lo importante del Plan Vuelta al Campo con Martín Torrijos es que el personal técnico del MIDA y todas las instituciones del Sector Público Agropecuario ejercerán sus funciones a nivel de campo acompañado permanente a los productores de todos los rubros para el consumo nacional y exportación. Acciones que están debidamente establecidas en la novedosa Ley N.º 352 Pade (Políticas Agroalimentarias de estado) que tiene 15 artículos que reglamentan la Extensión Agropecuaria y determina que las políticas agropecuarias tendrán una vigencia legal de 10 años, una vez se inicie la implementación en el campo, para todos los productos de los diferentes rubros y nivel económico.

¡No le des el pez al hambre, enséñalo a pescar!