Las carreras del futuro del trabajo y la oferta de formación profesional

El debate contemporáneo sobre la educación superior está condicionado por la velocidad del cambio tecnológico y la reconfiguración de las matrices productivas globales. La automatización, la Inteligencia Artificial (IA) generativa y el procesamiento masivo de datos han dejado de ser proyecciones futurológicas para convertirse en variables operativas del entorno laboral. Este fenómeno plantea un dilema epistemológico a las universidades: ¿Cómo formar profesionales para un mercado cuyos nichos de empleo mutan constantemente mientras conviven con brechas estructurales históricas?

Para comprender la pertinencia de una oferta académica, es imperativo desmitificar la narrativa de que el futuro del trabajo pertenece de forma exclusiva a las disciplinas de programación o finanzas abstractas; puesto que, informes globales del Foro Económico Mundial, apuntan a que el valor agregado del factor humano reside en las habilidades no replicables por algoritmos: pensamiento crítico, adaptabilidad en entornos no estructurados, inteligencia emocional y toma de decisiones éticas. En este ecosistema de asimetrías, la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) emerge como un objeto de estudio institucional relevante. Su propuesta curricular no se limita a la réplica de esquemas corporativos convencionales o saturados, sino que se articula desde la pertinencia social y el desarrollo humano.

La teoría del desplazamiento laboral postula que las tareas sujetas a reglas heurísticas fijas y procesos repetitivos son las primeras en ser automatizadas. Por el contrario, los campos que exigen juicios clínicos complejos y mediación comunitaria presentan una elasticidad de demanda positiva a largo plazo. De este marco conceptual emergen las denominadas “economías del futuro” (economía del cuidado y la salud, economía verde y circular, y economía del conocimiento), las cuales concentran actualmente los mayores índices de inversión y necesidades de contratación a nivel global y regional; ya proyectadas como necesarias y denominadas “Las Carreras del Futuro del Trabajo, según el Informe del FEM 2025”.

Dicho lo anterior, la oferta académica que promueve esta universidad es pertinente con las necesidades de la población y entre las que podemos mencionar:

Gerontología: Atiende directamente la transición demográfica del país. En un contexto donde la pirámide poblacional panameña se invierte progresivamente, la gestión de la calidad de vida de la población adulta mayor pasa de ser un asunto de asistencia social a un nicho estratégico de la “economía plateada”, con una alta demanda en el sector asegurador, residencial y de clínicas privadas.

Ingeniería Biomédica y Tecnología Médica: Representan la frontera de la salud digital y resuelven la desconexión entre la infraestructura pública y la adopción tecnológica. Capacitan profesionales para administrar, calibrar y optimizar la tecnología médica digital y de laboratorio, reduciendo la dependencia externa del país en soporte técnico clínico y facilitando la implementación de la telemedicina y la robótica hospitalaria.

Urgencias Médicas y Desastres: Ante la crisis climática que afecta directamente regímenes hídricos y vulnerabilidades geográficas del istmo, la preparación para desastres es una prioridad nacional.

Fisioterapia: También mencionada como una de las profesiones del futuro del trabajo porque actúa como el único vector sanitario capaz de neutralizar de forma simultánea el impacto del sedentarismo tecnológico y el envejecimiento de la fuerza laboral activa. La importancia de esta profesión en el presente y futuro es que rompe el molde del rehabilitador reactivo tradicional para convertirse en un estratega de precisión en salud ocupacional e ingeniería de factores humanos. Su relevancia futura radica en su capacidad de operar en la convergencia de la biomecánica clínica, la neurociencia del dolor y las tecnologías de vanguardia como la tele rehabilitación y la calibración cinemática de exoesqueletos, logrando predecir lesiones musculoesqueléticas complejas antes de que generen daños estructurales irreversibles o incapacidad laboral prolongada.

El crecimiento económico de Panamá ha estado históricamente concentrado en el eje transístmico, profundizando la exclusión en áreas rurales e indígenas; por ello carreras como Saneamiento Ambiental y Biotecnología de los Alimentos responden a desafíos que no pueden gestionarse de forma remota o centralizada y que están fuertemente impulsados por nuevas normativas legales.

Así mismo, no podemos dejar de mencionar a las relacionadas con la Educación Inclusiva frente a las deficiencias del sistema formativo y las economías del conocimiento:

Informática Educativa: Su pertinencia radica en superar el uso meramente instrumental de la tecnología. Busca reestructurar el modelo de enseñanza-aprendizaje a través del diseño tecno-pedagógico y entornos virtuales, un pilar fundamental para las corporaciones, universidades y ONGs que demandan arquitectos de aprendizaje virtual para capacitar a la fuerza laboral en modalidades remotas e híbridas.

Educación Especial y Educación Social: Debido a que el mercado del futuro penaliza doblemente a las poblaciones vulnerables, la inclusión laboral de personas con discapacidad —impulsada por leyes especiales en el sector público y privado panameño— requiere de mediadores capaces de adaptar entornos de trabajo y estructurar programas personalizados. Esto abre un nicho de contratación altamente especializado.

Estimulación Temprana: Aprovecha la etapa de mayor plasticidad cerebral en la vida de una persona (de 0 a 6 años), permitiendo crear, fortalecer y multiplicar las conexiones neuronales que sirven como base para todo aprendizaje y comportamiento futuro.

No queda dudas, que esta universidad no solo dota a sus egresados de habilidades de alta resiliencia frente a la automatización, sino que provee al Estado de las profesiones estratégicas e indispensables para transformar el crecimiento macroeconómico en verdadero progreso humano e inclusivo.

La pertinencia de la educación superior con las necesidades del mercado laboral no es solo una métrica de empleabilidad, sino el motor que garantiza la sostenibilidad del capital humano en la era de la automatización. Formar profesionales capaces de dominar la intersección entre la alta tecnología (inteligencia artificial, visión artificial y ergonomía digital) y la inigualable esencia del cuidado humano es la única estrategia real para frenar la obsolescencia laboral.