Testimonio: Cuba, el Estado revolucionario

Mi primer viaje a Cuba fue en 1977 al hablar con el comandante Fidel Castro, con la misión de solicitar armas para introducirlas a Nicaragua vía Panamá.

El General Omar Torrijos, jefe de Estado, decidió en secreto respaldar los esfuerzos de la lucha guerrillera en Nicaragua, apoyando con armas, dinero, movilización y todo el apoyo logístico a la facción menos influenciada por los cubanos: Los Terceristas, liderada por el comandante (0) Edén Pastora.

El Departamento de Estado de los EE.UU. publicó recientemente un documento: “Cuba. La capital del comunismo siglo XXI”.

Desde la visión de los EE.UU. describe cómo Fidel Castro, a través de órganos de inteligencia y de guerra política, desarrolló operaciones de inteligencia, penetración ideológica, influencia política en todo el continente americano incluyendo a los EE.UU.

Por mi misión asignada de apoyar el esfuerzo de la guerra en Nicaragua, tomé contacto, trabajé con las estructuras de inteligencia cubana a lo largo de todo el conflicto en Centroamérica: 1977-1989

Me sumergí, tomé conocimiento, conocí a fondo gran parte de sus métodos, operaciones de infiltración operativa, política e ideológica en el hemisferio.

Después del triunfo del 19 de julio de 1979 del sandinismo, me establecí en la Embajada de Panamá en Managua, como agregado militar.

Mi misión cambió a la de neutralizar la penetración de los cubanos en el EPS (Ejército Popular Sandinista) en el nuevo gobierno sandinista; que Panamá había respaldado.

En esta fase los cubanos por decirlo de alguna forma, “mostraron las uñas”. Dejaron de actuar e impusieron su objetivo, el del control y expansión del sistema cubano en Nicaragua. Lo que sí se logró de alguna forma fue debilitar la expansión de los cubanos en la guerra de El Salvador, buscando una salida negociada.

Para ese momento se habían abierto canales de contacto y comunicación con los principales grupos de guerrillas de la región, e influenciamos neutralizando los esfuerzos de los cubanos.

En los años 70, 80 se desarrollaba la guerra fría, un conflicto ideológico en Centroamérica y Panamá. Fue un choque de las pretensiones de los cubanos. Si no hubiera sucedido lo que posteriormente ocurrió años después de la desaparición del General Torrijos el 31 de julio de 1981, con la toma de Venezuela donde los cubanos infiltraron el corazón del ejército venezolano, reclutando desde cadetes de la Academia Militar. Este es el caso del Teniente Coronel Hugo Chávez. Asume la presidencia el 2 de febrero de 1999.

Cuba, obligada a la toma de Venezuela para la sobrevivencia del régimen cubano

Cuba desde 1990 al colapso de la URSS , declaró el “Periodo Especial “ para enfrentar una profunda crisis económica y social con apagones masivos , escasez de comida, y combustible.

El intento del golpe militar del teniente coronel Chávez, el 4 de febrero de 1990, fue un plan de los cubanos para expandirse en Venezuela y recibir petróleo como ocurrió luego.

Nicaragua

La respuesta del general Torrijos fue enviar un grupo de asesores militares al mando del teniente corinel Rubén D. Paredes a entrenar a la Policía Sandinista. No se nos permitió por orden de los cubanos asesorar al nuevo ejército el EPS. Ejército Popular Sandinista.

Fue en ese momento que las relaciones amistosas cambiaron entre Fidel Castro y el general Torrijos.

El esquema de supervivencia del régimen cubano, obligado por el bloqueo de los EE.UU., fue tomar países como Venezuela, Nicaragua, e islas del caribe para su supervivencia. Extraer sus recursos naturales como el petróleo, oro, comerciar para sobrevivir.

Panamá 1959

La primera invasión cubana fracasada, a Panamá, en mayo de 1959 tuvo como objetivo impulsar una revolución y toma del poder. La invasión armada, organizada y equipada partió de Cuba y fue el primer intento de exportar a América la revolución cubana mediante el método de la guerra de guerrillas, lo cual marcó un punto de inflexión.

Tricontinental

Años después, en 1966, Fidel Castro organizó la Conferencia Tricontinental que sentó las bases políticas ideológicas alineadas con la URSS.

El objetivo fue fusionar la solidaridad mundial para crear una organización comunista con el fin de desarrollar una revolución internacional antiimperialista, y el respaldo a los movimientos armados.

Panamá participó con una delegación de cuadros del Partido del Pueblo. Panamá fue el primer objetivo de la expansión cubana en el continente. Por esa razón estratégica el general Torrijos, con visión de estadista, supo neutralizar de alguna forma la expansión del castrocomunismo en el continente. Y yo fui actor en operaciones de inteligencia con ese fin.