Las reglas propuestas por la Contraloría General de la República (CGR), definiendo el concepto control interno, la encontramos en la GO 22,787 (16/5/1995) al presente ha evolucionado en el escenario académico. No obstante, históricamente en el campo no se practica, razón por la cual florecen las infecciosas irregularidades como el virus de la corrupción, por falta de pasos firmes en las entidades públicas.

Los hechos más evidentes se pueden observar en los medios de comunicación: las cinco universidades gubernamentales que andan de tumbo en tumbo. Presumo que, dentro de sus unidades ejecutoras, la auditoría interna, su personal, no son técnicos administrativos. Porque el control interno existe desde el inicio de la ciencia administrativa, y son seis los procedimientos administrativos: planificación, organización, dirección, coordinación, supervisión y control.

El control interno es un proceso continúo realizado por Auditoría Interna, unidad ejecutora de las entidades públicas para proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidades o acto ilegal. De modo que, la revisión y las evaluaciones como estudio administrativo proporciona la seguridad razonable de un acto emanado por la autoridad competente al valor honestidad. Revisar y evaluar las acciones de la administración publica su punto de partida esta en el concepto y terminología auditoria administrativa que es la que provee las evidencias necesarias para soportar una real opinión del Auditor Interno-Contador Público Autorizado con las aserciones relevantes en las universidades: UNACHI, UP, UDELAS, UMIP y la UTP, ya que las irregularidades se producen por falta de cumplimiento de las reglas.

El sistema de control interno COSO dirigida por la CGR su reconocimiento está en el enfoque de normas generales de ambiente de control, evaluación de riesgo, información y comunicación y el monitoreo, y que beneficia al proceso de gobierno, porque el control continúa operando de manera efectiva, con los correctivos oportuno de control interno. Además, que las informaciones obtenidas en los exámenes son mas exacta y confiable para uso en la toma de decisión.

Decisiones, tales como mejoramiento estructural para promover y desarrollar sus objetivos, por ejemplo, en la Universidad de Panamá ampliando su campus adquiriendo el área del Instituto Melchor Lasso De La Vega, y este se construye una nueva sede adyacentes a la UTP por la vía Centenario. De manera que, la Biblioteca Simón Bolívar se traslada, y la Dirección Administrativa y Finanzas ocuparía la edificación de la actual Biblioteca. De igual manera, la Hospital Veterinaria de Corozal también se traslada, cediendo el espacio al SPI. Así sucesivamente, se aplicaría el método transmutar que beneficia la dinamización de la economía nacional.