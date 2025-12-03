Desde que inician los dos últimos meses del año, vivimos influidos por las ofertas mediante todos los medios de publicidad de forma radial, anuncios televisivos, internet, medios impresos “catálogos”, vallas o cualquier otro que puedan utilizar para ofertar los productos en todo el país, para cautivar al comprador en general.

Es fundamental informar que, la Acodeco cuenta con la Sección de Veracidad de la Publicidad y la misma se encuentra en constante monitoreo todo el año y más en estas fechas, para que se cumpla con la Ley 45 de 31 de octubre de 2007 y sus modificaciones, verificando que la publicidad sea legible, clara, exacta, veraz, comprobable, oportuna y congruente, entre lo que se anuncia y lo que efectivamente se ofrece, igualmente se verifica las modalidades de ventas especiales tanto su inicio, culminación, cantidad de unidades, si la venta es total o parcial, en todos los establecimientos a nivel nacional y demás medios utilizados.

Los consumidores que ahorran todo el año contando con ese caudal extra y posterior reciben “pago del décimo tercer mes”, bonificaciones y demás, se ven tentados con esta lluvia de promociones propias a la fecha; por tanto, todos debemos ser conscientes de hacer una pausa y pensar si es necesario dejarnos llevar de las ofertas.

Las precauciones que deben tener los consumidores en estas fechas a la hora de adquirir un bien o servicio, para uso personal o regalo, incluyen conocer de antemano, las políticas o condiciones establecidas por el agente económico y leer las mismas verificando el monto a pagar, o si es a plazo tener en cuenta lo que representa para sus finanzas. Es importante destacar que el bien nuevo adquirido, cuenta con una garantía que no es negociable y que corre a partir de la entrega y no desde que lo abona; revisar y probar el producto una vez entregado; si el bien abonado no puede ser entregado por diversos motivos alegados por el proveedor el consumidor tiene todo el derecho a que le devuelvan la suma de dinero abonada.

Se recomienda elaborar una lista de prioridades, comparar precios, preguntar sobre la garantía y las diversas opciones que brinda el mercado, ya que en nuestra legislación no existe el derecho a retracto, solicitar y guardar siempre la factura, sacar copia de la misma y mantener los empaques dentro de las primeras semanas siguientes a la compra, no proporcionar su tarjeta de crédito ni suscribir documento alguno de no estar seguro y verificar inmediatamente la transacción.

En todo caso, el rol de Acodeco frente al consumidor panameño, se concentra en la educación de sus deberes y derechos, y dependiendo del caso se le brinda una respuesta justa a su reclamación, en relación con las normas de protección al consumidor y su infracción por parte de los agentes económicos de bienes y servicios.

Recuerde no gastar todo, hay que ahorrar, las compras deben ser planificadas, buscar siempre asesoría y la Acodeco los orienta. Puede interponer cualquier denuncia, por medio de Sindi, al WhatsApp y Telegram al 6330-3333, las cuentas de las redes sociales AcodecoPma en Facebook, X y la página web de esta institución.