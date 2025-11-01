Ley anticorrupción: Panamá exige justicia sin impunidad

El nuevo anteproyecto representa una oportunidad para que el país recupere la confianza ciudadana. Cada caso de corrupción no es solo un número judicial; es una escuela sin pupitres, un hospital sin medicinas, una carretera sin terminar. La corrupción roba más que dinero: roba futuro, esperanza y credibilidad.Por eso, esta ley debe ir acompañada de una política nacional anticorrupción que integre al Tribunal Electoral, la Contraloría, la UAF y la DGI, fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Además, debe incorporar herramientas de trazabilidad digital, para que toda donación o contrato público sea rastreable, verificable y público.La ciudadanía también tiene un papel clave. No basta con indignarse en redes sociales; hay que participar activamente en la vigilancia. La transparencia se construye desde abajo, con medios de comunicación valientes, periodistas que investigan y ciudadanos que exigen rendición de cuentas.