¡Loor a nuestros bomberos mártires y honores a nuestros símbolos patrios!

El Día del Polvorín se conmemora en Panamá cada 5 de mayo en honor a seis valientes bomberos que perdieron la vida en 1914, mientras intentaban apagar un incendio en un depósito de municiones, este año se cumplen 112 años de aquella tragedia. Siempre será mi objetivo, honrar la memoria de los bomberos mártires del Polvorín, fortaleciendo el sentido de identidad nacional y promover acciones concretas que refuercen el respeto a los símbolos patrios dentro del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y la sociedad en general.

El local ubicado en un edificio de mampostería, quedaba cerca de donde hoy está el hospital Santa Fe, el mismo funcionaba como depósito de explosivos y municiones pertenecientes a la Policía Nacional y algunas empresas particulares. En la madrugada del 5 de mayo de 1914, el lugar estalló, convirtiéndose en una de las mayores tragedias vividas por la ciudad hasta ese momento. De acuerdo con los informes, a las 2:55 de la madrugada del 5 de mayo de 1914, se activó la primera alarma en la cajilla 54 ubicada en San Miguel, la cual avisó al Cuartel de Bomberos de Calidonia. A las 3:10 de la madrugada se dio la segunda alarma, cuando los Bomberos llegaron al lugar ya el incendio consumía prácticamente todo el edificio, y el techo ya estaba en llamas. En el suceso murieron ocho personas en su mayoría bomberos que intentaban sofocar el incendio, así como algunos civiles vecinos del lugar, algunos miembros de la Policía Nacional que también resultaron con heridas. Este acto heroico marcó un legado de sacrificio, servicio y amor por Panamá. Dado este hecho, en esta fecha se rinde homenaje a su valentía y coraje, recordándolos como héroes nacionales. Gracias a sus labores, los bomberos evitaron que el fuego se propagara al resto de la ciudad de Panamá.

El 12 de abril de 1915 se aceptó construir un monumento en la Plaza 5 de Mayo, en memoria de los Bomberos caídos en la tragedia del Polvorín, el monumento fue inaugurado el 5 de mayo de 1916, en el segundo aniversario de la tragedia por el presidente de la República Dr. Belisario Porras.

Fortalecimiento de los valores patrios

Con el propósito de reforzar la identidad nacional dentro de la Institución como Oficial de Bomberos del B.C.B.R.P. y, siguiendo los conductos regulares establecidos en nuestro Reglamento General, he tenido la iniciativa de sugerir las siguientes acciones, ambas acciones buscan consolidar el respeto por los símbolos patrios como parte integral de la formación institucional e inspirar a nuevas generaciones.

Que durante las Juntas de Oficiales (realizadas 5 veces al año), incorporar en el Orden del Dia, iniciar y/o concluir con el canto del Himno Nacional de la República de Panamá.

De igual manera, formalizar de manera permanente, el Juramento a la Bandera de la República de Panamá, al inicio de cada Práctica de Marcha en preparación para los desfiles de noviembre (también realizadas cinco veces al año). Dicho juramento se efectuaría durante la formación y ante el Pabellon Nacional ya izado, considerando que todas las prácticas de marcha inician en un Cuartel de Bomberos.

Esta propuesta cuenta con el beneplácito de la Comisión Nacional de los Símbolos Patrios (CONASIPA), adscrita al Ministerio de Gobierno de la República de Panamá. Esta entidad tiene la labor de docencia, corrección, asesoría y otros temas como reproducción y uso de los símbolos patrios a toda la sociedad panameña, sea particulares, servidores públicos, diplomáticos, dentro y fuera del país. Su actual Director, el Licdo. Vladimir Berrío Lemm, emitió un comunicado escrito, firmado también por los miembros de la Directiva, felicitando la iniciativa ciudadana – bomberil y recomendando al Director General del B.C.B.R.P., conocer del tema y llegar a una determinación de darle formato legal si así lo considera; para que ambos actos se realicen no sólo en la Zona Regional 1 Panamá, sino en todas las Zonas Regionales del país.

No debe ser desconocido para los panameños, que nuestra sociedad padece dolencias derivadas de la falta de la memoria histórica y de la escasa práctica de los valores cívicos. Nosotros, como B.C.B.R.P., comprometidos con la misión sublime de preservar la vida en momentos de infortunios colectivos, también debemos velar por mantener el ejemplo cívico. Así lo hemos hecho por más de 138 años de historia; recordando aquel acto valiente y patriótico que ejecutara precisamente un bombero, realizando el primer paseo de nuestro pabellón, la noche del 3 de noviembre de 1903; a horas de haberse declarado nuestra separación de Colombia, hecho ocurrido entre el Parque de Santa Ana y la Plaza Catedral.

Dada la importancia que esta iniciativa cívico – patriótica; he compartido misiva detallada al Excelentísimo Sr. Presidente de la República, Licdo. José R. Mulino Q. y a la S.E. Ministra de Gobierno, Licda. Dinoska Y. Montalvo de Gracia; con el interés que puedan colaborar a través de sus buenos oficios, conjuntamente con el Director Coronel Víctor Raul Álvarez Villalobos y/o el Sub Director Coronel Gonzalo Chan Gil (B.C.B.R.P.), a la consolidación de esta propuesta. Que tiene como objetivo enaltecer nuestros Símbolos Patrios y al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá; ambos propiedad de todos los panameños a través del Estado y en el caso de los Símbolos Patrios, mismos que bajo la Ley 2 del 23 de enero 2012, ordena fomentar su uso por parte de la ciudadanía y organismos gubernamentales y no gubernamentales en la República de Panamá.