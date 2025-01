Los panameños que no conocen el Canal

Hay muchos panameños que no conocen el Canal. Descubrí esto cuando años atrás le pedí a un mensajero que llevara unos documentos al Fuerte Clayton. Él me dijo que no sabía dónde quedaba ese Fuerte. Entonces, le indiqué: queda frente a las esclusas de Miraflores. Pero me dijo que tampoco sabía dónde quedaban esas exclusas. Quedé asombrado y le pregunté porque nunca había ido a las esclusas de Miraflores, o a cualquier otro lugar cerca del Canal de Panamá. La respuesta fue la siguiente: es muy complicado y costoso ir hasta allá y no tengo el tiempo y dinero para hacerlo.

Miles de panameños están en la situación del mensajero mencionado anteriormente. Por razones obvias en el interior de la República, un alto porcentaje de los habitantes de los pueblos y ciudades no han visitado el Canal de Panamá. Seguramente que el porcentaje de personas que viven en Panamá y Colón y en el área metropolitana que no conocen el Canal es mucho menor. Aun así hay muchas personas que viven en esta parte del país y no conocen el Canal.

Resulta difícil consolidar un movimiento de solidaridad nacional sobre un Canal que no es conocido por muchos panameños. La motivación para defender el Canal y estar orgulloso del mismo es más fácil si se conoce y cómo opera.

¿Qué hacer ante esta situación? Propongo que se inicie una campaña para que todos los panameños conozcamos físicamente el Canal y cómo opera. Por supuesto que en las escuelas se puede enseñar sobre el Canal, pero es necesario que los estudiantes y personas mayores de edad visiten el área y se familiaricen con su existencia y funcionamiento.

Si en el futuro nuestro país tiene que volver a emprender una lucha por su soberanía, es obvio que ésta sería más exitosa si un mayor número de panameños la apoya.

Para lograr lo anterior es necesario hacer un plan integral y comprensivo que incluya a los estudiantes de las escuelas públicas y privadas, así como a las personas mayores de edad. El acceso al Canal y el costo por la visita a las esclusas de Miraflores y otros lugares del Canal debe ser gratis. No me parece patriótico que un panameño tenga que pagar para conocer su Canal.

Las comidas, snacks y bebidas que se vendan en el área de las esclusas de Miraflores y en cualquier otra área para visitantes al Canal deben tener un precio razonable y módico para los nacionales panameños.

El Museo del Canal Interoceánico recoge la historia de la vía interoceánica y ofrece gran cantidad de información sobre el mismo. El costo de la entrada a este museo también debe ser gratis para todos los panameños.

El acceso público a las esclusas de Miraflores se logra hoy en día a través del Metrobús, que tiene una ruta hacia ese lugar. Considero que no debe haber costo por el transporte hacia las esclusas de Miraflores, de manera que un gran número de panameños puedan viajar hacia esa área por un transporte público.

No sabemos qué percances políticos y de otra naturaleza tendrá el Canal en el futuro, pero hay que estar preparados ante cualquier percance o peligro que pueda afectar la operación y funcionamiento de nuestro Canal. ¡Unidos seremos más fuertes!