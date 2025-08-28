Marruecos: un modelo de desarrollo y cooperación Sur-Sur

El fortalecimiento de los lazos se ha manifestado también en el ámbito cultural. Marruecos fue designado país invitado de honor en la 21ª Feria Internacional del Libro de Panamá, celebrada del 11 al 17 de agosto de 2025. Por primera vez Marruecos participa con tal distinción en una feria del libro latinoamericana.El pabellón marroquí presentó una rica colección de publicaciones marroquíes en español. Entre las obras destacadas se encuentran libros producto de la Cooperación Sur-Sur entre ambos países, como 'Actas de la Jornada de Liderazgo Femenino', publicado por el Laboratorio de Investigación Marruecos y el Mundo Ibero e Iberoamericano de la Universidad Hassan II de Casablanca y 'Cartografía del Asombro', coordinado por Fátima Lahssini y Gloria Young, una publicación conjunta del Ministerio de Cultura de Panamá, la Universidad Hassan I y la Universidad Hassan II, que simboliza la colaboración académica y cultural entre ambas naciones.'Cartografía del Asombro' fue presentado en la feria con un éxito abrumador, con la presencia de los autores panameños que demostraron '... El poder del relato para transformar percepciones y derribar prejuicios. En un mundo donde las narrativas mediáticas tienden a simplificar y polarizar, estos testimonios personales ofrecen una mirada matizada, compleja y profundamente humana sobre realidades culturales que a menudo se presentan de forma estereotipada' (Lahssini, Young, 2025).Extendemos nuestras más cordiales felicitaciones al pueblo marroquí y a Su Majestad el rey Mohammed VI por el liderazgo visionario que ha convertido a Marruecos en un modelo de desarrollo sostenible y cooperación internacional, fortaleciendo los lazos de amistad y colaboración con naciones hermanas.