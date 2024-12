Martinelli ‘otra etapa’

Pocos seres humanos tienen en su paso por la vida la oportunidad de representar a todo su pueblo con una votación tan categórica como salió electo Martinelli, tras las elecciones del 2009. Desde la óptica que se mire el resultado es el mismo. No importa lo que haga, diga o se contradiga, su carisma y su caudal político se mantienen, incluso, a pesar de las adversidades legales y políticas que ha arrastrado últimamente y que para otros caudillos significarían su fin .

Al día de hoy, por lo menos un tercio de nuestra población se identifica con él, al punto que ha tatuado sus reclamos en su propia piel y repite hasta la saciedad cada una de sus demandas. Hoy, luego de transitar por una prisión en EE.UU., una extradición acompañada de una cárcel en El Renacer y un asilo que aspira a cumplir un año, es muy difícil para el común de nosotros caminar en sus zapatos .

Lo que sí está claro es que cualquier ser humano que se mantiene confinado por mucho tiempo y más si de un político se trata, va perdiendo el olfato con la realidad. Y es que no se ha inventado ningún mecanismo que suplante el trato personal y espontáneo que solo se consigue en plena libertad caminando el país o como decía el general Torrijos: el patrullaje doméstico.

Ricardo es consciente, además, que su permanencia en esta sede diplomática está supeditada a muchos factores aparte de las evidentes contradicciones que él mismo representa para el libre accionar de nuestra cancillería y que con el advenimiento de Trump y el anheló nicaragüense de construir un canal con el apoyo de China se podría ver sometido su status a vaivenes innecesarios. Hay un viejo adagio que dice que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague y avizóranos en el horizonte una sentencia jurídica que recoge sus pretensiones anulando sus casos por la cantidad de vicios procesales que son tan cuestionables que el desenlace no puede ni debe dilatarse más.

Dicen que la tercera es la vencida, y ojalá que en esta ocasión el expresidente comprenda lo triste que es una vida sin lograr el desprendimiento sincero con el pasado, es decir,“perdonando”. Para un hombre con su carisma y su enorme capacidad de trabajo conviene pensar muy bien lo que quiere hacer con las pocas hojas del calendario que aún le quedan por vivir, ya que esos encierros a los que se ha visto sometido en estos últimos años sazonados con traiciones dejan cicatrices en cualquier ser humano afectando su salud.

Soy de la opinión de que por alguna razón el arquitecto del universo le ha brindado tantas oportunidades, las que debería aprovechar para enmendar lo malo que pudo hacer. Además, seguir apoyando a toda esa gente que lo añora y lo necesita brindándoles trabajo en sus múltiples empresas o en las que está por hacer.

Por otra parte, Mulino y Martinelli deben entender y procurar no dejarse asediar por esos forjadores de intrigas y voceros de chismes que aún resienten su pérdida electoral y ahora sueñan con una cuota de poder poniéndolos a pelear entre ellos.

Debemos comprender que nuestro país se merece nuevos derroteros de redención social gobernando con el ejemplo ondeando la bandera de la unidad porque solo así saldremos de la oscuridad donde medramos hoy.