Materno Vásquez y la eticidad panameña

Juan Materno Vásquez, pensador político colonense que vivió entre 1927 y 1999, asumió el desafío propedéutico de promover un auténtico tratamiento filosófico de la panameñidad. Desde esta perspectiva, reflexionó sobre la dimensión moral de los habitantes del Istmo y su relación con la conformación del ser humano nacional panameño. Al mismo tiempo, se preguntó si los panameños poseen una verdadera conciencia de sí y una noción conceptual del Estado. En sus Meditaciones en torno a lo panameño (1970) sostiene que, pese a la constitución del Estado, el panameño permanece en un proceso ralentizado deconfiguración del ser hombre‑nacional, y apunta que el desarrollo del sentimiento de nacionalidad resultaba sistemáticamente desatendido.