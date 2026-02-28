Los 10 trabajos más mortales

Todo lugar de trabajo tiene sus peligros. Hasta un maestro que dicta clases a estudiantes de primaria o secundaria está hoy día en peligro de una amenaza de bomba o un tirador activo. Por supuesto, las probabilidades de que eso suceda siguen siendo relativamente bajas, incluso en el peligroso mundo actual. Pero allí están los factores de riesgo y hay que saberlos manejar.

Y sin duda, existen algunos trabajos que son más peligrosos que otros. ¿Cuáles son los trabajos más peligrosos?

Recientemente revisé la literatura en varios países. Ministerio de Trabajo en Panamá, OSHA en los Estados Unidos, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en Colombia y algunas otras dependencias en el Reino Unido y Sur América. Todas estas instancias fueron creadas, entre otras razones, para mejorar las condiciones laborales y salvar vidas.

A continuación, la lista de los trabajos más peligrosos en orden descendente según su tasa de mortalidad laboral por cada 100,000 trabajadores al año.

10. Trabajadores agrícolas

Cuando imaginas a un agricultor, lo imaginas conduciendo un tractor por un campo verde y apacible. Pero esos tractores causan muchas muertes y accidentes agrícolas. Los accidentes de transporte son la principal causa de muerte entre los trabajadores agrícolas. También trabajan en climas peligrosamente calurosos y fríos, cerca de animales grandes e impredecibles, y operan maquinaria pesada, a veces en carreteras concurridas y campos accidentados. Por cada 100,000 trabajadores agrícolas, 20 mueren cada año.

9. Operadores de maquinaria minera subterránea

Aunque las condiciones han mejorado con los años, aún existen peligros en lugares de trabajo a cientos de metros bajo tierra. Las máquinas que cortan rocas son potentes y peligrosas. Todavía se utilizan explosivos para atravesar algunos obstáculos subterráneos. Por cada 100,000 trabajadores, 21 mineros pierden la vida cada año.

8. Trabajadores de estructuras de hierro y acero

Las caídas son, por supuesto, la principal causa de muerte entre los trabajadores de acero en altura. Por cada 100,000 trabajadores del hierro, 22 pierden la vida cada año.

7. Recolectores de basura y materiales reciclables

Ser recolector de basura no solo te expone a situaciones desagradables, sino que también puede ser bastante peligroso. Los materiales que recogen pueden tener bordes afilados o vidrios rotos. Las compactadoras de los camiones son lo suficientemente potentes como para aplastar a una persona en un instante. Por supuesto, recorren kilómetros a diario de casa en casa, hasta llegar al vertedero. En la carretera, mientras conducen, es donde más pierden la vida los recolectores de basura. Por cada 100,000 trabajadores de la basura, 23 pierden la vida cada año.

6. Conductores y vendedores de camiones

Las personas que viajan mucho durante su jornada laboral tienen una de las tasas más altas de muertes en el trabajo. Por cada 100,000 conductores de vehículos y camiones, 30 fallecen cada año.

5. Pilotos de aeronaves e ingenieros de vuelo

Las estadísticas indican que volar puede ser más seguro que conducir, pero esto ocurre en aviones comerciales. Las aeronaves pequeñas tienen un porcentaje mucho mayor de accidentes y muertes. Además de morir en el aire, los trabajadores están expuestos a combustibles inflamables, productos químicos peligrosos y motores potentes. Por cada 100,000 trabajadores de aeronaves, 36 mueren al año.

4. Ayudantes en la construcción

Quien haya trabajado en una obra de construcción probablemente no se sorprenda de ver esto en la lista. Existen muchos peligros en las obras de construcción. Herramientas eléctricas, trabajos en altura, caída de objetos, áreas rocosas y de concreto con varillas de refuerzo sobresaliendo, equipo pesado, retroexcavadoras, camiones grandes y cables eléctricos con corriente son solo algunos de los peligros que pueden causar la muerte en una zona de construcción.

3. Pescadores

El programa “Deadliest Catch” de Discovery Channel afirma que ser pescador de cangrejos es el trabajo más peligroso en Estados Unidos. Para los pescadores, son los equipos pesados, los objetos afilados y, por supuesto, el mar los que matan a sus trabajadores. Por cada 100,000 pescadores, 51 pierden la vida cada año.

2. Techeros

Los techeros tienen un riesgo adicional al trabajador de la construcción: trabajan prácticamente en el aire. Las superficies en las que deben trabajar pueden ser resbaladizas o irregulares, suelen estar inclinadas y elevadas. No es sorprendente que las caídas sean la principal causa de muerte entre los techeros. Por cada 100,000 trabajadores, 58 pierden la vida cada año.

1. Trabajadores de la industria maderera

Increíble, pero cierto. La industria maderera es el trabajo más mortal. Los leñadores deben enfrentarse a los peligros del transporte, el uso de equipos peligrosos, la escalada en altura y la caída de objetos pesados. Hay muchísimas maneras de morir en la industria maderera. Por cada 100,000 trabajadores, 101 personas mueren cada año.

¿Y tú? ¿Realizas o has realizado alguno de los trabajos de esta lista? ¿Conoces algún trabajo mortal que no esté en esta lista? Comparte tu opinión y envíame tus comentarios.

*El autor es empresario