Me equivoqué

Equivocarse nos permite hacer una autoevaluación de nuestras acciones. Además, nos permite descubrir el valor de la humildad, al reconocer nuestros defectos. ¿Cuántas veces me he equivocado? He olvidado la cantidad, pero como resultado he aprendido de mis errores, los cuales se han convertido en un proceso de mejora continua.

Estimados lectores, especialmente los lectores católicos, presentamos nuestras disculpas por un error en la cita bíblica del artículo “El discurso y la acción”. (1 de abril de 2024, La Estrella de Panamá) https://www.laestrella.com.pa/opinion/columnistas/el-discurso-y-la-accion-DL6683445).

Cita bíblica correcta: Lucas 16: 10, “El que es infiel en lo poco, lo es también en lo mucho, y el que es injusto en lo poco, lo es también en lo mucho”. Juan 16: 10, “La justicia, en que me voy al Padre y no me veréis más”.

Joven o adulto, que lees este artículo, no te avergüences si te equivocas y se ríen de ti. Para lograr nuestros objetivos en ocasiones tendremos equivocaciones, aceptarlas fortalecerá nuestro conocimiento. Lo importante es reconocer el error, subsanarlo, aprender y continuar. No somos perfectos, perfecto solo Dios.

A veces nos quedamos estancados en esa falta. Nos dejamos vencer por el qué dirán y las mofas. Si quieres ser alguien en la vida y lograr tus sueños, no permitas que estos obstáculos te afecten. Escríbelo en tu libro de recuerdos, pasa la página y siempre ten presente que dirigir nuestra vida requiere de visión, planificación, integración, motivación y acción.

La calidad de vida que todos anhelamos inicia con la actitud de nosotros hacia las circunstancias cotidianas, ¿cómo la abordamos? Nosotros tenemos la potestad de decidir y ser responsables por nuestras decisiones. Entonces, los resultados serán evidentes en la familia y en la sociedad, por consiguiente Panamá mejorará.

Gracias a este error he comprendido que cuando somos espectadores solemos esbozar nuestros comentarios sin saber el trasfondo de la situación, pero cuando aceptamos responsabilidades y retos entonces podemos decir es fácil o complicado.

También mis disculpas al presidente de la República de Panamá, su excelencia Señor Laurentino Cortizo Cohen, por el artículo “Un consejo para Laurentino Cortizo” escrito por mi persona. (20 de octubre de 2018, La Estrella de Panamá). https://www.laestrella.com.pa/opinion/columnistas/consejo-cortizo-laurentino-MSLE45493)

La rueda que empujó fue difícil, pero se logró culminar el proyecto de la Ciudad Hospitalaria. (Ministerio de la Presidencia, 2 de enero de 2024). Informe a la Nación. https://www.presidencia.gob.pa/tmp/file/2385/PLCC-AN_Informe-2-ene-2024.pdf)

Estamos por iniciar un nuevo capítulo en la historia de nuestro bello istmo Panamá, todos tendremos la responsabilidad de escribir esas líneas con nuestras acciones.

“Que nuestros hijos sean en su juventud como plantas frondosas, y nuestras hijas como cariátides, modelos de palacios; que nuestros graneros estén llenos, rebosantes de frutas de todas las especies; que nuestros rebaños se multipliquen a millares, a miles y miles por nuestras praderas; que nuestros bueyes vengan bien cargados, que no haya brechas ni fugas, ni gritos de alarma en nuestras plazas. Dichoso el pueblo que tiene todo esto, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor.” Salmo 144: 12-15