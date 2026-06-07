Comparto hoy con mis lectores la distinción otorgada por el Senado de Francia a mi persona, al concederme la Medalla del Senado.

La ceremonia, dentro del Marco de la Semana de América Latina en París, se llevó a cabo este miércoles 3 de junio en el Palacio de Luxemburgo en la capital francesa, que es la sede de ese Órgano de Estado de la República.

Precedida de un almuerzo con la concurrencia de embajadores de América Latina, los laureados de otros países de nuestro continente, senadores franceses y de un fraternal discurso del presidente del Senado de Francia, Gérard Larcher, el acto de condecoración tuvo lugar con las conocidas reglas del protocolo galo.

Al recibir la Medalla del Senado francés, oficialmente conocida como la Medalla de Honor del Senado, expresé :

“Me siento muy honrado de recibir este reconocimiento de parte del Senado de la República de Francia. Como panameño, comparto con todos mis compatriotas esta distinción y espero que pronto podamos alcanzar una nueva Constitución Política que sea de todos, para todos y con todos”.

Esta medalla, otorgada por el Gobierno de Francia a través de la Cámara Alta del Parlamento, es un reconocimiento para premiar mi trayectoria como defensor de los Derechos Humanos, la ética, el civismo, la justicia y la democracia en nuestro país.

La Medalla que me ha otorgado el Senado Francés es para mi una honrosa distinción institucional. La misma reconoce y honra a personalidades, instituciones o diplomáticos que destacan por sus méritos cívicos, profesionales o por fortalecer los vínculos de amistad, cultura y educación entre Francia y otros países.