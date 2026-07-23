¿Puede aumentar el precio de una vivienda después de firmar la promesa de compraventa?

Comprar una vivienda representa una de las decisiones económicas más importantes para cualquier familia. Por ello, cuando un comprador firma una promesa de compraventa, suele pensar que el precio pactado permanecerá inalterable hasta la entrega del inmueble. Sin embargo, algunos contratos contemplan cláusulas que permiten ajustes en determinadas circunstancias, lo que genera dudas e incertidumbre entre los consumidores.

La legislación panameña permite que las promotoras incluyan cláusulas relacionadas con aumentos en los costos de construcción, mano de obra o financiamiento, siempre que estas hayan sido pactadas expresamente desde el inicio del contrato y cumplan con lo establecido en la Ley 45 de 31 de octubre de 2007.

No obstante, ello no significa que cualquier incremento sea automático o pueda aplicarse sin sustento técnico.

Precisamente para brindar mayor transparencia y seguridad jurídica, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) a través de la Unidad de Análisis de Aumento de Costos (UAAC), verifica los incrementos de costos que notifican las empresas promotoras a los compradores de viviendas nuevas.

Los contratos de compraventa contienen cláusulas de aumentos de costos de materiales de construcción, mano de obra o financiamiento, estos contratos son un acuerdo preliminar y vinculante, mediante el cual el comprador y el vendedor se comprometen a formalizar la venta en el futuro, y establecen las condiciones de pago, precio, y el plazo determinado para la firma de la escritura definitiva.

Las promotoras de vivienda al llegar el proyecto al avance de 80% de la obra pueden voluntariamente solicitar la validación previa a la Acodeco, para que se les verifique el aumento de costos en la construcción. Es una revisión técnica que se hace a través de los procedimientos que dicta la Resolución N.º 028-20 de 25 de junio de 2020. Las solicitudes validaciones previas sirven para confirmar si es real el aumento en los costos de la construcción. Está revisión previa es a beneficio del consumidor, evitando cobros injustos y aumentando la confianza entre el comprador y la promotora de venta.

La notificación de un incremento de precio de la vivienda basado en la cláusula establecida en el contrato de promesa de compraventa, puede sacar de contexto y de presupuesto a un comprador de vivienda, Este aumento pude alcanzar hasta un 10%.

En este contexto queremos reiterar a continuación los puntos importantes que debe tomar en cuenta un consumidor al recibir una notificación de aumento de precios en la compra de vivienda nueva:

El consumidor cuenta con un término no mayor a cinco años después de la notificación, para solicitar validación de aumentos de costos de su unidad inmobiliaria nueva. Resolución N.º 032-22 del 20 de octubre del 2022.

Las cláusulas de aumentos de costos de materiales de construcción, mano de obra y financiamiento son legales, siempre y cuando estén establecidas en el contrato de compra y venta inicial, tal como lo describe la Ley 45 de 31 de octubre de 2007.

La promotora puede solicitar la validación previa de los incrementos de precios en la construcción del proyecto.

El consumidor al ser notificado de un aumento puede consultar a la Acodeco, si se ha validado previamente el proyecto de vivienda y solicitar el resultado de la validación de su unidad habitacional.

Las solicitudes de validación y verificación de aumentos de costos en la construcción son atendidas de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Las solicitudes de validación por parte de los consumidores se pueden hacer a través de la página web www.acodeco.gob.pa, en la pestaña trámites, ubicado en el ícono de solicitud de validación de aumento de costos viviendas nuevas.

De requerir asistencia para llenar el formulario de solicitud en línea, no dude en llamar al teléfono 510-1300.