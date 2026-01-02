Mi deseo de Año Nuevo

A mi familia y amistades:

“Sepan que mis antigüedades más preciadas sigue siendo mis viejos amigos”.

Al prepararnos para este Año Nuevo que el Señor nos ha dado, tomemos un momento para volver nuestro corazón y nuestra mente hacia Él, quien es la fuente de nuestra vida y providencia divina.

Antes de que los problemas del día, las preocupaciones y las responsabilidades nos abrumen, ofrezcamos a Dios nuestra gratitud, nuestra alabanza y nuestro agradecimiento para activar SU poder en nuestras vidas.

Cuando damos gracias a Dios por lo que aún no se ha manifestado, declaramos que creemos que Él es capaz de transformar lo poco que tenemos en mucho, nuestras debilidades en fortalezas y nuestras insuficiencias en abundancia.

Transformemos nuestro día con el poder de la gratitud, ya sea en la salud o en la enfermedad. agradezcamos a Dios por los milagros que aún no han sucedido y por las respuestas a nuestras oraciones que están en camino.

Agradecemos a Dios por este nuevo día, por este nuevo año, por su fidelidad y poder para transformar nuestra perspectiva, nuestra actitud y nuestra realidad.

¡Feliz Año Nuevo a todos!