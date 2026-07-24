Nuevas luces sobre el debate de las oclusivas /PTK/ en la lengua kuna

La estructura interna de la lengua kuna continúa despertando el interés de los propios hablantes kunas por la riqueza y complejidad de su sistema fonológico y fonético. Una reciente investigación aporta nuevas evidencias para comprender uno de los debates más importantes sobre la escritura y la pronunciación de estos grafemas. El estudio ofrece una explicación científica a una pregunta que durante varios años ha generado discusión: ¿Por qué es posible escribir y pronunciar indistintamente paba o baba, kuna o guna, tule o dule, sin que cambie el significado de la palabra?

Desde mediados del siglo XX, investigadores como Puig observaron que los hablantes alternaban sonidos como p/b, t/d y k/g al inicio de las palabras, fenómeno que describieron como una supuesta metátesis. Sin embargo, investigaciones posteriores, especialmente las del profesor de español, de origen Kuna Aristeydes Turpana, demostraron que no se trata de una inversión, sino de una característica propia del sistema fonológico de la lengua kuna. Nuestro estudio confirma esta interpretación mediante el análisis de datos obtenidos de hablantes nativos, documentos escritos y cantos tradicionales. Los resultados muestran que, al inicio de las palabras, la oposición entre las consonantes oclusivas sordas (/p, t, k/) y sonoras (/b, d, g/) no tiene valor distintivo, es decir, el cambio de una consonante por otra no modifica el significado.

Así, expresiones como paba/baba (padre), tabu/dabu (sierra) y kilu/gilu (tío) designan exactamente la misma realidad para un hablante nativo. Estas diferencias corresponden a variantes de pronunciación y no representan palabras distintas.

Este comportamiento contrasta con el español, donde la sustitución de una consonante sorda por una sonora cambia completamente el significado. No es lo mismo decir pala que bala, ni tía que día. En lengua española, esos sonidos son fonemas diferentes; en kuna, al inicio de la palabra, esa oposición se neutraliza. A partir del análisis de un corpus obtenido en la comunidad de Muladub, Kuna Yala, que incluye la transcripción del canto ceremonial Nakuleged Igar, interpretado por saila e Inaduled Masta Hayans y otros, se comprobó que esta neutralización no ocurre en todas las posiciones de la palabra. Cuando las consonantes aparecen entre vocales, es decir, en posición medial, la situación cambia completamente.

En este contexto, sustituir una consonante sorda por una sonora sí produce diferencias de significado. Ejemplos como sapan/saban, (leña/abdomen), matu/madu (remiendo/pan) y saki/sagi (red/estómago) evidencian que, en esta posición, las oclusivas funcionan como fonemas distintos y adquieren un verdadero valor contrastivo. Este descubrimiento demuestra que la organización fonológica del kuna responde a reglas precisas y que el comportamiento de las consonantes depende del contexto en el que aparecen. En consecuencia, el sistema sonoro de la lengua kuna es mucho más complejo de lo que se piensa.

Las implicaciones de estos hallazgos trascienden el ámbito académico. En Panamá, la Educación Bilingüe Intercultural enfrenta el desafío permanente de desarrollar materiales didácticos y propuestas de actualización que reflejen fielmente la estructura de las lenguas indígenas. Una descripción rigurosa del sistema fonológico del kuna constituye una herramienta indispensable para fortalecer la enseñanza de la lengua y avanzar hacia una ortografía basada en criterios científicos.

Asimismo, la investigación respalda las propuestas formuladas por lingüistas e investigadores kunas como Aristeydes Turpana y Lino Smith, quienes han defendido la incorporación de las oclusivas sordas /p/, /t/ y /k/ dentro del sistema ortográfico del idioma. Los resultados obtenidos confirman que estas consonantes forman parte de la estructura fonológica de la lengua kuna y que su representación escrita debe responder al comportamiento real del habla.

Más allá del debate sobre la escritura kuna, este estudio pone de manifiesto una realidad mucho más profunda: las lenguas indígenas poseen sistemas gramaticales y fonológicos tan complejos como los de cualquier otra lengua del mundo. Comprender su funcionamiento no solo contribuye al desarrollo de la lingüística, sino que también fortalece la preservación del patrimonio cultural, la identidad del pueblo kuna y la valoración de una de las lenguas originarias más importantes de Panamá.

En definitiva, la realidad lingüística kuna consiste en comprender las reglas que organizan el sistema sonoro. Solo a partir del conocimiento científico de su estructura será posible consolidar una ortografía coherente, fortalecer la Educación Bilingüe Intercultural y garantizar la preservación de un patrimonio lingüístico que constituye parte esencial de la diversidad cultural panameña.