Panamá avanza hacia un transporte público más conectado con pagos digitales

La tecnología digital ha redefinido las expectativas urbanas. Hoy, los pasajeros asumen como un estándar poder acceder a sus trayectos con solo acercar una tarjeta de crédito, débito, prepago o un dispositivo inteligente, sin depender de tarjetas de tránsito exclusivas o del uso de efectivo. La experiencia global confirma esta transformación hacia ciudades más conectadas: desde 2011, hemos apoyado la activación de más de 1,000 proyectos de movilidad urbana a nivel mundial. Solo en América Latina y el Caribe, el impacto es evidente, con más de 250 millones de transacciones sin contacto con credenciales procesadas en sistemas de transporte de la región en 2025. Los beneficios de esta visión estratégica trascienden lo local gracias a un modelo global interoperable. En el Metro de Panamá, por ejemplo, desde el inicio del piloto de pagos sin contacto en enero de 2023, se han registrado transacciones realizadas con credenciales emitidas en 132 países, evidenciando el alcance global y la interoperabilidad de esta tecnología.Esto otorga una ventaja verdaderamente universal que posiciona a Panamá como un <i>hub</i> interconectado, beneficiando tanto al ciudadano local como al pasajero internacional en tránsito. Esta ventaja cobra aún más relevancia si consideramos que Panamá se destaca en América Latina y el Caribe por la conexión directa de su metro con su principal aeropuerto internacional. Esta integración entre movilidad, turismo y pagos digitales facilita una experiencia más accesible y fluida para los visitantes, al tiempo que contribuye a fortalecer la competitividad y el desarrollo del país.Ese mismo potencial local se inserta en una transformación más amplia que está redefiniendo la movilidad urbana en América Latina. Panamá, junto a países como Guatemala, Costa Rica, Brasil, México, Chile, Argentina y República Dominicana, lidera la habilitación de este ecosistema tecnológico. En este escenario, el rol de redes globales de pago y de nuestros socios en el sector, va mucho más allá de simplemente procesar una transacción; se trata de actuar como habilitadores, respaldando a las autoridades de transporte público en su misión de crear sistemas sostenibles, eficientes y convenientes.Al democratizar el acceso a estas herramientas y expandir la tecnología al sistema de transporte urbano en Panamá, materializamos una visión mucho más amplia. El impulso a la movilidad urbana es el reflejo de una convicción fundamental: la certeza de que la tecnología y las economías verdaderamente inclusivas son el vehículo para impulsar el progreso de todos, en todas partes.