Panamá avanza hacia un transporte público más conectado con pagos digitales

El futuro de las sociedades está intrínsecamente unido a la evolución del transporte y la movilidad urbana. La forma en que las personas se desplazan define no solo la eficiencia de una ciudad, sino también su capacidad de inclusión, sostenibilidad y desarrollo económico. Por eso, observar cómo Panamá continúa dando pasos firmes hacia una movilidad más moderna, mediante la incorporación de pagos digitales sin contacto en el transporte público, es un claro indicador de progreso.

Esta transición tecnológica va mucho más allá de reemplazar el efectivo por un medio de pago digital. Implica ofrecer una experiencia de viaje más rápida, segura y conveniente para residentes y visitantes, al tiempo que permite a operadores y autoridades contar con mejores herramientas para entender la demanda, optimizar la operación y responder con mayor precisión a las necesidades del sistema. En un servicio público esencial como el transporte masivo, donde el metro y el sistema de buses movilizan en conjunto más de 660 mil viajes diarios en promedio, reducir fricciones en el pago puede tener un impacto significativo en la vida cotidiana de cientos de miles de personas.

Panamá cuenta con una base sólida para avanzar en esta transformación. Datos de VisaNet muestran que el 94% de las transacciones presenciales en Panamá se realizaron con la tecnología de pagos sin contacto, según datos a cierre de abril de 2026, posicionando al país como el tercero de América Latina con mayor adopción, después de Chile y Perú.

Esta madurez del ecosistema permite acelerar modelos de pagos abiertos, en los que los usuarios pueden acceder al transporte con medios que ya forman parte de su vida diaria, como tarjetas, billeteras digitales o dispositivos sin contacto. Esto favorece tanto a residentes como a visitantes internacionales, reduce barreras de acceso y contribuye a la inclusión financiera y digital.

Desde esta empresa, hemos acompañado la adopción de pagos abiertos en sistemas de transporte público en múltiples ciudades del mundo, aportando estándares globales de seguridad, interoperabilidad y escalabilidad. En Panamá, hemos trabajado de manera cercana con los operadores del metro y del sistema de buses para compartir mejores prácticas globales y asesoría tecnológica sobre pagos digitales.

La modernización del transporte público requiere colaboración entre operadores, autoridades, entidades financieras, emisores, adquirentes y socios tecnológicos. Este esfuerzo demuestra cómo las alianzas público-privadas pueden acelerar la innovación y generar beneficios tangibles para los ciudadanos. Además, la expansión de pagos abiertos hacia buses, terminales, zonas pagas y futuros servicios de movilidad permitirá consolidar una experiencia más integrada. Panamá tiene hoy la oportunidad de fortalecer su liderazgo regional en pagos digitales y movilidad inteligente, construyendo ciudades más conectadas, inclusivas y preparadas para el futuro.