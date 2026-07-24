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Liz Marie Pareja
  • 25/07/2026 00:00
Columnistas

Panamá avanza hacia un transporte público más conectado con pagos digitales

Columna de Opinión
Panamá avanza hacia un transporte público más conectado con pagos digitales
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El futuro de las sociedades está intrínsecamente unido a la evolución del transporte y la movilidad urbana. La forma en que las personas se desplazan define no solo la eficiencia de una ciudad, sino también su capacidad de inclusión, sostenibilidad y desarrollo económico. Por eso, observar cómo Panamá continúa dando pasos firmes hacia una movilidad más moderna, mediante la incorporación de pagos digitales sin contacto en el transporte público, es un claro indicador de progreso.

Esta transición tecnológica va mucho más allá de reemplazar el efectivo por un medio de pago digital. Implica ofrecer una experiencia de viaje más rápida, segura y conveniente para residentes y visitantes, al tiempo que permite a operadores y autoridades contar con mejores herramientas para entender la demanda, optimizar la operación y responder con mayor precisión a las necesidades del sistema. En un servicio público esencial como el transporte masivo, donde el metro y el sistema de buses movilizan en conjunto más de 660 mil viajes diarios en promedio, reducir fricciones en el pago puede tener un impacto significativo en la vida cotidiana de cientos de miles de personas.

Panamá cuenta con una base sólida para avanzar en esta transformación. Datos de VisaNet muestran que el 94% de las transacciones presenciales en Panamá se realizaron con la tecnología de pagos sin contacto, según datos a cierre de abril de 2026, posicionando al país como el tercero de América Latina con mayor adopción, después de Chile y Perú.

Esta madurez del ecosistema permite acelerar modelos de pagos abiertos, en los que los usuarios pueden acceder al transporte con medios que ya forman parte de su vida diaria, como tarjetas, billeteras digitales o dispositivos sin contacto. Esto favorece tanto a residentes como a visitantes internacionales, reduce barreras de acceso y contribuye a la inclusión financiera y digital.

Desde esta empresa, hemos acompañado la adopción de pagos abiertos en sistemas de transporte público en múltiples ciudades del mundo, aportando estándares globales de seguridad, interoperabilidad y escalabilidad. En Panamá, hemos trabajado de manera cercana con los operadores del metro y del sistema de buses para compartir mejores prácticas globales y asesoría tecnológica sobre pagos digitales.

La modernización del transporte público requiere colaboración entre operadores, autoridades, entidades financieras, emisores, adquirentes y socios tecnológicos. Este esfuerzo demuestra cómo las alianzas público-privadas pueden acelerar la innovación y generar beneficios tangibles para los ciudadanos. Además, la expansión de pagos abiertos hacia buses, terminales, zonas pagas y futuros servicios de movilidad permitirá consolidar una experiencia más integrada. Panamá tiene hoy la oportunidad de fortalecer su liderazgo regional en pagos digitales y movilidad inteligente, construyendo ciudades más conectadas, inclusivas y preparadas para el futuro.

Un ecosistema en evolución

La tecnología digital ha redefinido las expectativas urbanas. Hoy, los pasajeros asumen como un estándar poder acceder a sus trayectos con solo acercar una tarjeta de crédito, débito, prepago o un dispositivo inteligente, sin depender de tarjetas de tránsito exclusivas o del uso de efectivo. La experiencia global confirma esta transformación hacia ciudades más conectadas: desde 2011, hemos apoyado la activación de más de 1,000 proyectos de movilidad urbana a nivel mundial.

Solo en América Latina y el Caribe, el impacto es evidente, con más de 250 millones de transacciones sin contacto con credenciales procesadas en sistemas de transporte de la región en 2025. Los beneficios de esta visión estratégica trascienden lo local gracias a un modelo global interoperable. En el Metro de Panamá, por ejemplo, desde el inicio del piloto de pagos sin contacto en enero de 2023, se han registrado transacciones realizadas con credenciales emitidas en 132 países, evidenciando el alcance global y la interoperabilidad de esta tecnología.

Esto otorga una ventaja verdaderamente universal que posiciona a Panamá como un hub interconectado, beneficiando tanto al ciudadano local como al pasajero internacional en tránsito. Esta ventaja cobra aún más relevancia si consideramos que Panamá se destaca en América Latina y el Caribe por la conexión directa de su metro con su principal aeropuerto internacional. Esta integración entre movilidad, turismo y pagos digitales facilita una experiencia más accesible y fluida para los visitantes, al tiempo que contribuye a fortalecer la competitividad y el desarrollo del país.

Ese mismo potencial local se inserta en una transformación más amplia que está redefiniendo la movilidad urbana en América Latina. Panamá, junto a países como Guatemala, Costa Rica, Brasil, México, Chile, Argentina y República Dominicana, lidera la habilitación de este ecosistema tecnológico. En este escenario, el rol de redes globales de pago y de nuestros socios en el sector, va mucho más allá de simplemente procesar una transacción; se trata de actuar como habilitadores, respaldando a las autoridades de transporte público en su misión de crear sistemas sostenibles, eficientes y convenientes.

Al democratizar el acceso a estas herramientas y expandir la tecnología al sistema de transporte urbano en Panamá, materializamos una visión mucho más amplia. El impulso a la movilidad urbana es el reflejo de una convicción fundamental: la certeza de que la tecnología y las economías verdaderamente inclusivas son el vehículo para impulsar el progreso de todos, en todas partes.

* La autora es gerente general de Visa Panamá, Nicaragua y Belice
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