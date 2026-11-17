La tradición culinaria de la India tiene algunos puntos en común con las ancestrales costumbres de la cocina mexicana: se trata del uso de una planta utilizada para dar un sabor especial a los platos, el ají. Palabra de origen taíno (lengua de los antiguos puebles aborígenes de las Antillas), haxí o axi, planta cuya característica es el sabor picante, producto de un componente llamado capsaicina, que le hace astringente y le da ese efecto particular en el gusto.

En la lengua náhuatl, se le llamó chilli, de allí, el concepto chile al llegar al español. En el resto de América del Sur, se siguió utilizando el de ‘ají’; mientras que los españoles le llamaron pimiento. De todas formas, el aspecto común es la implicación picante, que ingresó a las cocinas, como un ingrediente que agregaba un sabor especial, así como un aroma particular.

En Panamá, las comunidades antillanas que llegaron con los diferentes proyectos del ferrocarril y el Canal de Panamá en sus variantes francesa o estadounidense, trajeron ese componente para agregarlo a platos como las carnes, las salsas y muchos tipos de jigotes para las empanadas y pasteles de carne. La cocina local ha utilizado este ingrediente y es un producto que se cultiva con alguna frecuencia tanto en la urbe como en el campo.

La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) organizó una feria denominada Panamá Picante, con la finalidad de estimular a personas, familias y grupos que han establecido emprendimientos y que preparan productos a base del ají picante. A la convocatoria asistieron representantes de iniciativas de todo el país con el objetivo de presentar sus resultados empacados en diversos tipos de envases.

La variedad de recetas, preparaciones y origen de los ‘emprendedores’ asombró a los visitantes que pudieron no solo ver platos tradicionales de carnes (cerdo, pollo, pescado), embutidos y patitas de cerdo (saus), sino las ideas de combinar el famoso picante con extractos de frutas y otros ingredientes como el cacao o el chicharrón de soya

La señora Ana Ramos, de Cerro Viento en la ciudad de Panamá, con su marca Sugar Panda presentó un saus y postres que prepara desde hace diez años. En su trabajo casero utiliza ingredientes naturales, afirma con satisfacción. Valerie Sione, se ocupa de BIP Glayze 507 de Colón y promueve saus de patitas de pollo, cerdo y rabito; así como ceviche de chicharrón, de corvina y coctel de camarón “y todas las delicias que podemos encontrar en la ciudad”.

Sally Blaize, de Pedregal, tiene su negocio de Sally’s Marca y Sabor, que se dedica a la corvina y el camarón desde junio de 2026. Prepara “corvina, pero gourmet con un toque diferente que mezcla lo ácido con lo dulce y el camarón que es el nuevo producto con esencias tropicales”. Picantes artesanales que provienen de La Chorrera, propone la empresa de Ronnie Medianero desde 2023, cuenta Kenia Chirú.

“Nosotros tenemos el primer chocolate de Capira”, afirma Annie Sumich de Ciagua “Trabajamos con el cacao, que no todo el que viene, procede de Bocas del Toro. Tenemos todo tipo y así se mantiene todo el valor nutricional; trabajamos con productos que vienen de Coclé, Colón y otras provincias”.

Yaribel Barragán, de Turgel 507 ha creado una línea de productos picantes, basados en lo orgánico; salsa picante, mermelada, sal marina picante, merengue, miel e infinidad de opciones.

Bocante es un emprendimiento que mezcla la cultura local con lo chino, plantea Andy Zeng, quien inició hace poco. “La cultura china come picante y bastante, quisimos hacer un producto que resaltara ambas culturas y al final, dio como resultado este picante”. Estos son algunos ejemplos de las muestras y preparaciones que fueron sometidas al conocimiento de los visitantes en la feria. Tan solo de Colón, hubo representantes de diversos puntos: la urbe colonense, Sabanitas, Portobelo y diversas regiones de la provincia, no solo comida salada, sino también pastelería a la que se agrega la opción del picante.

Esta feria fue una iniciativa que demuestra cómo las buenas ideas pueden sembrarse, cosecharse y llevarse a la cocina para obtener platos que enriquecen nuestra cultura.