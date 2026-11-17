¿Será legítimo que haya centenas de edificios en grandes fondos inmobiliarios, esperando las subidas de precios? ¿Estará bien que la valorización de la vivienda, sea vista como señal de prosperidad, mientras una generación completa es forzada a vivir cada día más lejos de sus lugares de trabajo? ¿Es correcto que pensar que los jóvenes individualmente resuelvan un problema generado por décadas de decisiones colectivas?

Evidentemente no hay una respuesta simple para estas preguntas, y quizás las soluciones que de manera aislada están presentando algunos gobiernos tampoco sean la solución. Lo que sí está claro es que cuando una generación comienza cambiar las preguntas, más temprano más tarde, las respuestas también van a cambiar.

Medidas que hoy parece radicales, quizás sean moderadas para el tamaño del problema. Por ejemplo, construir vivienda pública, financiada por los Estados, para que tengan precios accesibles para las mayorías. Obligar a los municipios a poner a disposición terrenos, cambiar profundamente las normas y reglamentos de construcción para que sean más agiles y transparentes. Poner plazos para que se construya en terrenos urbanizables, restringir la masificación de viviendas para convertirlas a uso turístico, fundamentalmente en zonas de mayor presión por la necesidad de residencias. Eliminar impuestos nacionales y municipales para la vivienda pública, además de que la el valor de la tierra sea exonerado (donación del municipio) puede lograr disminuir el costo de la vivienda en más del 50%. Son medidas sencillas, fáciles de aplicar, pero si en adicional miramos como el ascenso social se ha venido deteriorando, el polvorín social es no solo evidente, sino preocupante.

Por ejemplo, en Portugal para 1986 solamente el 8% de clase trabajadora tenía formación universitaria, y apenas 20 años después, en 2006 ese número subió al 30%. La teoría era muy simple, si todos tuvieran acceso a la educación, el punto de partida para el ascenso social ya no importaría, y la idea funcionó, pues para 1970, más del 40% habían estudiado más que sus padres. Pero, subir no es lo mismo que cambiar de lugar. Imaginemos una escalera eléctrica que asciende constantemente, en la cual la distancia entre quienes están adelante y quienes van atrás, es igual.

Ahora, cuando los investigadores contrastan los resultados en el caso portugués el resultado se vuelve incomodo, pues la movilidad entre padres e hijos, con base la escolaridad, la profesión y los ingresos, resulta que es menor que la media europea.

El Banco (central) de Portugal uso datos de 2019, y allí se vio que entre las personas cuyos padres tenían una formación universitaria, 73% de sus hijos también la completaban. Por otra parte, los padres, que solo alcanzaban parte de los estudios básicos (noveno grado) solo el 19% de sus hijos alcanzaba un grado universitario. Otro dato que alcanzó ese estudio es que cuando las familias tenían problemas financieros, solo el 10% de los hijos lograban graduarse de la universidad.

Por otra parte, la unidad de investigación de la Nova School of Business & Economics (Nova SBE), la escuela de negocios y economía más prestigiosa de Portugal, analizó a tres generaciones, las de los 60, 70 y 80, y en todas, quien creció con dificultades económicas, solo un 12% de ellos tuvieron más dificultades que quien creció en una familia sin aprietos económicos.

¿Qué nos dice ese dato? Que la distancia social y de crecimiento económico en esas tres generaciones era bastante menos acentuadas de lo que soy hoy en día.

Por su parte, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) dice que las posibles causas de lo que hoy vemos, es decir, el disgusto social, (recuérdese que los jóvenes llevan semanas acampando y protestando en las principales ciudades de Portugal y Europa en general), son empleos inestables, con salarios abajo del promedio de inflación de alimentos, medicinas, transporte y vivienda, además ser cada vez más precarios y cada vez más inestables, aunque esta no es una explicación única.

Esta misma organización en 2018 determinó que, una familia en Portugal con el nivel de los ingresos más bajos, requeriría de 5 generaciones, o sea 125 años para alcanzar un salario medio que cubriera todas sus necesidades.

El Dr. Russell Hancock de manera reiterada ha señalado que las condiciones de desigualdad extrema son similares a las que llevaron a la Revolución Francesa, donde la creciente disparidad económica entre clases sociales provocó un fuerte descontento y, finalmente, un cambio radical en el orden social y político.

Conclusión, la realidad histórica es innegable: la desigualdad económica extrema es un polvorín social.