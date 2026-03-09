Panamá 2026: Una oportunidad impostergable para transformar su modelo logístico

El 2026 ya avanza y Panamá se encuentra ante una decisión clave: dejar de concebirse como un país de tránsito y encaminarse hacia una plataforma regional capaz de generar valor y atraer empresas que se establezcan de manera permanente, a partir de su cadena de suministro.

Con su posición privilegiada, desde antes de los españoles ya era punto de convergencia de pueblos y animales que cruzaban de norte a sur a través del istmo. Con el trasiego de oro en la conquista, construcción del tren interoceánico y luego el canal, gran parte de nuestra historia moderna gira alrededor de diferentes estrategias por nuestra posición geográfica. Más allá de las decisiones pasadas, algunas circunstanciales y otras visionarias, pocos países tienen el potencial transformador que se asoma en el horizonte. Nos encontramos ante un momento en el que la suma de proyectos, capacidades requeridas y contexto internacional nos puede permitir redefinir nuestro modelo de desarrollo y no desde la improvisación, sino desde una planificación estratégica y visión a largo plazo.

Oír el nombre Panamá, es inevitable en el escenario de las cadenas de suministro; no pensando desde el limitado sentido de mover mercancías, sino como un sistema íntegro que conecte infraestructura, talento, tecnología y producción. El mundo ya no compite solo por rutas, compite por ecosistemas logísticos complejos, resilientes y eficientes; en ese entorno, Panamá tiene ventajas que pocos poseen.

Nuestro mayor atractivo sigue siendo la posición geográfica. El canal nos colocó en el mapa global y nos dio relevancia histórica incuestionable. Sin embargo, en un contexto internacional marcado por la reconfiguración de las cadenas globales, la relocalización productiva y la búsqueda de seguridad logística, la geografía por sí sola ya no es suficiente. Hoy por hoy, el verdadero valor está en la capacidad de integración de esa ventaja natural con infraestructura moderna, conectividad interna, desarrollo del talento humano y una visión abierta para el desarrollo.

Se vislumbran varios proyectos que parecen aislados, sin embargo, su conjunto configura una nueva dimensión productiva. Puertos más eficientes en ambos mares, nuevas plataformas logísticas, infraestructura ferroviaria, corredores terrestres fortalecidos, conectividad vial y energética y proyectos que amplían la capacidad operativa del canal, en conjunto conforman un gran engranaje que direcciona la forma en que Panamá se debe proyectar ante el mundo.

Este nuevo conglomerado no solo facilita el tránsito de mercancías, redefine el territorio. Permite que regiones históricamente desconectadas se integren a la economía nacional, que surjan nuevos polos de desarrollo y que la actividad económica logre permear en todos los sectores de la economía nacional y así lograr que el desarrollo deje de concentrarse únicamente en un eje geográfico reducido. En ese sentido, el desarrollo de nodos logísticos en el interior del país complementados por plataformas estratégicas en la capital representa una oportunidad real de descentralización económica.

Dentro de este proceso, la cadena de suministro adquiere un nuevo significado. Ya no se trata únicamente de mover carga de un punto “A” a un punto “B”, sino de generar valor en cada etapa: transformación, almacenamiento, distribución, servicios asociados y conocimiento. Panamá tiene la posibilidad de convertirse en un centro donde converjan manufactura, agroindustria, logística avanzada, servicios financieros y tecnología, estudios biológicos, turismo y todo integrados bajo una misma visión. El turismo deja de ser un actor aislado, se hace estratégico e integrado, impulsa economías locales, dinamiza regiones y fortalece la imagen país.

La reactivación de sectores productivos estratégicos, incluyendo aquellos vinculados a los recursos naturales, debe entenderse dentro de este marco más amplio, no como fines en sí mismos, sino como piezas de una estructura económica que busca diversificarse, generar empleo de calidad y fortalecer la base productiva del país. La clave está en hacerlo con criterios de sostenibilidad, transparencia y visión de largo plazo.

Nada de esto sería posible sin el talento humano. La logística del futuro exige capacidades técnicas, digitales y analíticas; requiere profesionales capaces de gestionar datos, procesos y sistemas complejos. La inversión en educación, formación técnica y especialización es tan estratégica como cualquier megaproyecto o carretera. Del mismo modo, la gobernanza entendida como reglas claras, institucionalidad sólida y coordinación público/privada, es el adhesivo que permite que todo el engranaje funcione.

Estirando la mirada, Panamá tiene la oportunidad a la vuelta de la esquina, lograr convertirse en algo más que un país de paso: es lograr ser el punto de partida de una integración regional más profunda. Ser un país plataforma desde donde se articulen flujos comerciales de todo el hemisferio, donde converjan encadenamientos productivos y se construya una economía más resiliente y diversificada. El reto no es menor; requiere coherencia, visión y la capacidad de pensar más allá del corto plazo; sin embargo, también representa una oportunidad histórica, pocas veces un país cuenta con tantos elementos alineados para dar un salto cualitativo en su desarrollo. Panamá, hoy tiene esa posibilidad y aprovecharla dependerá de nuestra capacidad de entender que la cadena de suministro no es solo una infraestructura: es el hilo conductor del país que queremos ser.

En conjunto, estos proyectos deben entenderse como la adaptación estratégica nacional hacia un nuevo ciclo económico, donde la incorporación de tecnología avanzada y la integración productiva del territorio generen las condiciones para algo más profundo y duradero: la creación y el establecimiento de empresas sólidas, innovadoras y competitivas que trasciendan la lógica del proyecto que empieza y termina, generen empleos de calidad, transfieran conocimiento y conviertan a Panamá en un centro regional capaz de sostener valor económico en el tiempo.

El verdadero reto no es ejecutar proyectos, sino construir una visión propia, coherente y sostenible. Esto exige una responsabilidad colectiva que requiere reglas claras, coordinación entre los sectores productivos y una gobernanza capaz de sostener prioridades en el tiempo. Solo así, Panamá pasará de ejecutar proyectos a consolidar una plataforma que genere desarrollo, crecimiento y nos consolide como un verdadero líder regional en la generación de valor.