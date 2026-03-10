Medios de comunicación: muy influyentes, pero sin la confianza de las audiencias

Desde 2019, la encuesta de ciudadanía y derechos del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) indaga sobre cuestiones relacionadas con los medios de comunicación y el consumo de noticias en Panamá. La sección ha ido tomando cuerpo con el interés de profundizar en el conocimiento sobre un fenómeno global y local: el debilitamiento de los medios de comunicación.

Como muestran diversos estudios, mientras los tradicionales han visto disminuir sus números de publicidad y audiencia; los digitales tampoco logran posicionarse ni estabilizarse financieramente, lo que socava los fundamentos de una prensa independiente necesaria para la supervivencia democrática.

La encuesta de 2025 arrojó resultados a los que vale la pena prestar atención. Un 74.8% de las personas consultadas dijo informarse a través de WhatsApp, un canal que no es, propiamente, ni un medio de comunicación ni una red social. Vale destacar que no se preguntó por el tipo de información que se consume a través de esta aplicación, en la que pueden circular desde noticias de medios formales, hasta campañas coordinadas de desinformación. Se necesitaría profundizar más en ello, pero esa investigación supone complejidades técnicas y éticas.

Por otro lado, un 72.3 % de las personas encuestadas manifestó consumir noticias a través del aparato de televisión. Sin embargo, la población que prefiere este medio ya no atraviesa todos los segmentos poblacionales. Este año muestra la predilección de personas sin estudios universitarios, de 50 años o más y con riesgos de vulnerabilidad relativa.

En cuanto a las redes sociales (RRSS), Instagram, TikTok, YouTube y Facebook ocupan los primeros lugares de las preferencias con un 71.8 %, 59.7 %, 57.6 % y 56.8%, respectivamente. X, donde suele circular información asociada con lo político, ocupa el último lugar con apenas el 28.6 %.

Según la población consultada, los medios de comunicación constituyen la organización más influyente de todas (55.8 %), por encima de los bancos y de la Iglesia católica. Un 58.8 % de las personas los valora positivamente, pero este año se ubicaron lejos del pedestal alcanzado en 2019, cuando fue la organización mejor valorada con el 80 %.

Una tendencia que sigue presente es la desconfianza. En líneas generales, la mayoría manifiesta recelar de la información que recibe. La radio, el medio del que las personas dicen fiarse más, no sobrepasa el 34%, seis puntos porcentuales menos que el promedio global que reporta el Reuters Institute desde hace tres años.

Existe una sólida evidencia científica sobre el uso que se hace de las RRSS y aplicaciones de mensajería privada como WhatsApp —donde se anida mucha desinformación—, para favorecer la polarización política y socavar la confianza en las instituciones de la democracia. Su alto consumo en Panamá y una menor valoración positiva de los medios de comunicación, en un contexto en que el apoyo a las salidas autoritarias se ubicó en el 27% —16 puntos porcentuales más que en 2023—, genera preocupación.

Al igual que en la encuesta de hace dos años, al preguntar sobre las causas de la desconfianza el mayor porcentaje de respuestas lo obtuvo la opción “porque no dicen la verdad” (45.9 %), lo cual podría revelar que la estrategia de descalificación de los medios se ha extendido a Panamá, algo preocupante si se ubica en el contexto ya mencionado de un mayor apoyo al autoritarismo.

En esta oportunidad aprovechamos para indagar someramente sobre el conocimiento y las percepciones sobre la inteligencia artificial (IA). En cuanto a lo primero, un alto porcentaje (67 %) dijo haber oído hablar sobre ella. El grupo que indicó que no lo había hecho (32.5 %) se ubica en el segmento de 50 años o más, con estudios primarios y secundarios, residencia en zonas rurales y mayor grado de vulnerabilidad.

Las percepciones, por su parte, resultaron divididas casi por la mitad, con una leve proporción animada ante las posibles oportunidades que esta podría representar (51.2 %) y otra (44.1 %) que la percibe como una amenaza. Las mujeres, las personas de 50 años o más, quienes carecen de estudios superiores y tienen mayores grados de vulnerabilidad relativa manifiestan una tendencia ligeramente superior a considerarla una amenaza.

Por el contrario, los hombres más jóvenes, con estudios superiores y una menor condición de vulnerabilidad tienden a percibirla como una oportunidad. Destaca, asimismo, que esta pregunta registró un porcentaje relativamente no menor (4.6 %) de inhibiciones (“no sabe, no responde”) lo cual podría estar indicando la negativa a opinar sobre un asunto que aún resulta desconocido.

Sin duda, los resultados de la encuesta de ciudadanía y derechos del CIEPS muestran claves interesantes para los sectores público y privado del país, especialmente para aquellos que tienen la responsabilidad de dirigir medios de comunicación, y la de promover la introducción y el desarrollo de la IA. El informe completo se puede descargar en nuestro sitio web http://cieps.org.pa/wp-content/uploads/2026/01/Informe-IV-Encuesta-de-Ciudadania-y-Derechos.pdf