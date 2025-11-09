Panamá ante una oportunidad única: la conectividad como motor del desarrollo sostenible

<b><span class="mln_uppercase_mln">P</span></b><b>anamá en un punto de inflexión</b>. En un mundo donde la transformación digital redefine la competitividad y la sostenibilidad, Panamá tiene ante sí una oportunidad única para aprovechar su posición estratégica, su creciente infraestructura tecnológica y su visión de desarrollo sostenible. Asimismo, su vocación económica donde el turismo sostenible es pilar, exige una transformación digital y conectividad que mejore la calidad de vida de las comunidades locales, ayude a proteger los recursos naturales y culturales y crear nuevas oportunidades económicas para el país.El cambio climático ha dejado una marca evidente en todo el mundo, y Panamá no es una excepción. Con eventos como la reciente sequía que afectó los niveles de agua del Canal de Panamá y puso en riesgo una de las arterias más importantes para el comercio global, queda claro que la gestión estratégica de los recursos naturales y la resiliencia climática son imprescindibles. En este sentido, la conectividad emerge como una herramienta invaluable, no solo para mitigar los efectos de estos riesgos, sino también para impulsar un desarrollo sostenible que priorice tanto el cuidado del del medio ambiente como el desarrollo económico y social del país.