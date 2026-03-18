Panamá: de ruta de tránsito a plataforma de prosperidad compartida

En enero de 2026, Panamá fue sede del Foro Económico Internacional de CAF, un encuentro que reunió a más de 2,500 líderes regionales, empresarios y siete jefes de Estado. Durante dos días, la capital se convirtió en epicentro de un debate crucial: cómo transformar los retos globales en oportunidades de prosperidad compartida para América Latina y el Caribe.

Este protagonismo confirma que Panamá ya no puede ser visto únicamente como un punto de tránsito. Su posición estratégica, sumada a la urgencia de integrar sostenibilidad, ética y comercio seguro, lo proyecta como hub regional de prosperidad compartida.

La sostenibilidad dejó de ser un discurso aspiracional para convertirse en el boleto de entrada al mercado internacional. Normativas como la Directiva Europea de Diligencia Debida (EUDR/CSRD) y la trazabilidad anticorrupción en Estados Unidos obligan a las empresas a demostrar transparencia y responsabilidad en cada eslabón de la cadena de suministro.

En este contexto, Panamá tiene una ventaja competitiva: su capacidad de integrar estándares como BASC V6:2022, ISO 37001 y los marcos ESG. Estas herramientas no solo blindan la integridad de las operaciones, sino que generan confianza en mercados que penalizan la opacidad y premian la transparencia.

Los desafíos que enfrenta Panamá son claros: Sequía en el Canal de Panamá, exacerbada por el fenómeno de El Niño, que exige resiliencia climática para garantizar continuidad logística.

Barreras europeas de acceso a mercados, que requieren trazabilidad libre de deforestación y reducción de emisiones.

Generación masiva de residuos en operaciones de exportación, que impulsa la necesidad de empaques sostenibles y economía circular.

Cada uno de estos retos es también una oportunidad para demostrar liderazgo regional en sostenibilidad y comercio seguro.

La sostenibilidad, lejos de ser un costo, es ya el motor de la rentabilidad en la era global. Y Panamá, al posicionarse como hub regional, puede atraer financiamiento verde e inversión responsable de alto nivel.

El Foro CAF demostró que la región busca soluciones conjuntas para enfrentar los grandes retos globales. Panamá tiene la oportunidad de ofrecer algo más que infraestructura logística: puede convertirse en un espacio estratégico para articular prosperidad compartida, integrando seguridad, ética y sostenibilidad como valor agregado.

La ruta es clara: Gestión de riesgos integrando factores ambientales, sociales y de gobernanza. Debida diligencia exhaustiva de socios y proveedores. Programas de cumplimiento alineados con normativas internacionales. Operaciones sostenibles que reduzcan impacto ambiental y fortalezcan la responsabilidad corporativa.

El comercio seguro y sostenible no es un ideal lejano, es la nueva frontera de competitividad y la única manera de garantizar continuidad logística, acceso a mercados y prosperidad compartida.

Panamá tiene hoy la oportunidad histórica de convertirse en el hub de prosperidad para las Américas, uniendo sostenibilidad, ética y comercio seguro como motores de desarrollo. El futuro ya está aquí, y el país puede liderarlo.