Oswaldo Fernández
  • 02/09/2025 23:00
Panamá gira hacia el Mercosur: del istmo al sur, una apuesta de integración

La adhesión de Panamá al Mercosur marca un giro estratégico en su política internacional, consolidando su papel como puente comercial entre Centroamérica y Sudamérica.

Panamá ha dado un paso histórico al incorporarse como Estado asociado del Mercosur, bloque integrado originalmente por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Esta decisión no solo redefine nuestra política exterior, sino que también abre una ventana estratégica hacia un mercado de más de 270 millones de personas.

La adhesión se produce en un contexto donde las cadenas de suministro globales exigen eficiencia y resiliencia. Panamá, con el Canal, la Zona Libre de Colón y el Hub de las Américas, se posiciona como socio natural para las economías del sur y como puente entre el Atlántico y el Pacífico.

Beneficios y retos

Entre los beneficios inmediatos destacan el acceso a mercados ampliados, la atracción de inversión extranjera y la posibilidad de servir como bisagra comercial entre Centroamérica y Sudamérica. Pero también existen desafíos: la necesidad de competir con potencias agrícolas, armonizar normas técnicas y garantizar que nuestra inserción no afecte compromisos con otros bloques.

Más que comercio, geopolítica

El giro hacia el Mercosur no se limita a lo económico. Responde también a una lógica geopolítica: Panamá busca diversificar alianzas y equilibrar su posición en un mundo donde las tensiones comerciales se intensifican. Integrarse con el sur significa ampliar horizontes, ganar autonomía y proyectarse como actor regional de mayor peso.

Conclusión: el momento de actuar

Este paso histórico debe convertirse en una palanca para el desarrollo nacional. Panamá necesita una hoja de ruta concertada entre Gobierno, sector privado y academia que aproveche al máximo las oportunidades de esta asociación.

Si logramos articular nuestra capacidad logística, financiera y de negociación regional, Panamá no será solo un miembro más del Mercosur: se convertirá en el epicentro de la integración latinoamericana.

El giro está dado. Ahora corresponde actuar con visión y audacia.

