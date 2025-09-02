Panamá gira hacia el Mercosur: del istmo al sur, una apuesta de integración

Panamá ha dado un paso histórico al incorporarse como Estado asociado del Mercosur, bloque integrado originalmente por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Esta decisión no solo redefine nuestra política exterior, sino que también abre una ventana estratégica hacia un mercado de más de 270 millones de personas.La adhesión se produce en un contexto donde las cadenas de suministro globales exigen eficiencia y resiliencia. Panamá, con el Canal, la Zona Libre de Colón y el Hub de las Américas, se posiciona como socio natural para las economías del sur y como puente entre el Atlántico y el Pacífico.