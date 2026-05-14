Panamá impulsa el diálogo en el consejo de seguridad de la ONU

Las Naciones Unidas se enfrentan este 2026 a una sucesión interminable de crisis y conflictos con pocos precedentes a nivel mundial: Irán, Ucrania, Líbano, Palestina, Sudan, Congo, Yemen, Haití, Birmania y un largo etc. La Comunidad Internacional está en una creciente preocupación ante el deterioro de la situación de seguridad y económica debido a la crisis en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% de los tráficos de hidrocarburos del mercado mundial, sumado a la prolongación del conflicto en Ucrania, con afectación a los tráficos en el mar Negro, así como en diferentes zonas de Africa - Libia, Sudan, Congo, etc- y Asia - atención al conflicto latente entre India y Pakistán, dos potencias nucleares -. En este marco las miradas se vuelven hacia el recuperado protagonismo del Consejo de Seguridad, el máximo órgano de Naciones Unidas, encargado de velar por el mantenimiento de la Paz y la Seguridad mundiales y cuyas resoluciones son de obligado cumplimiento para los 193 estados integrantes de la ONU.

Panama ejerce desde el 1ª de enero de 2025 un mandato bianual como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Es una prueba clara del respeto y la credibilidad de la diplomacia panameña ha sabido construir a nivel internacional. Solamente quince países incluidos los cinco miembros permanentes con derecho a veto - EEUU, China, Federación rusa, Francia y Reino Unido - integran este organismo que puede imponer sanciones o incluso autorizar el uso de la fuerza cuando lo considere necesario para salvaguardar los principios de la Carta de San Francisco que dio lugar en 1945 al nacimiento de las Naciones Unidas.

Eloy Alfaro de Alba, el experimentado Embajador Representante Permanente de la Republica de Panama ante Naciones Unidas, con - entre otros títulos académicos- una licenciatura en Letras en la Universidad de Columbia (Nueva York) y un Doctorado en Derecho en la Universidad de Columbia (Nueva York) desarrollo un papel clave en la recuperación del Canal de Panama en sus años en Washington como Embajador panameño ante los Estados Unidos. En esta nueva etapa diplomática en Naciones Unidas el Embajador Eloy Alfaro de Alba ha sabido consolidar una imagen y una reputación para la nación panameña de socio confiable y país amante de la Paz. En estos momentos de incertidumbre y tensión internacional la diplomacia panameña está impulsando diversas iniciativas presididas todas ellas por la promoción del diálogo para solucionar los actuales conflictos. Esta es la marca distintiva de los diplomáticos panameños en el edificio de Naciones Unidas en Nueva York: su compromiso permanente en la búsqueda de soluciones dialogadas a través de los buenos oficios y las consultas en el seno del Consejo de Seguridad.

El éxito indiscutible de la Presidencia de Panama el pasado mes de agosto de 2025 del Consejo de Seguridad de la ONU con la intervención en Nueva York del Presidente de la República, José Raul Mulino, y el Canciller, Javier Martínez-Acha, impulsando debates y resoluciones en temas tan importantes para los intereses y valores de Panama como la seguridad en los tráficos marítimos internacionales - claves para la operativa del Canal de Panama - o la protección de las mujeres víctimas de violencia en conflictos armados - en sintonía con los valores humanistas y cristianos de la nación panameña- son el aval para el actual papel central de Panama este 2026 en los debates en Naciones Unidas.

El Consejo de Seguridad de la ONU decidirá igualmente en los próximos meses el sucesor del actual secretario general, el ex primer ministro portugués Antonio Guterres, para un mandato de cinco años. El papel de Panama cobra especial relevancia al existir cuatro candidaturas latinoamericanas: la expresidenta chilena Michelle Bachelet, la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan, la exministra ecuatoriana Mª Fernanda Espinosa y el diplomático argentino Rafael Grossi. Nuevamente desde Ciudad de Panama, en este año del bicentenario del Congreso Anfictiónico impulsado por el libertador Simón Bolivar, se está ejerciendo un lugar central en la diplomacia mundial. Panama, con el respaldo de su diplomacia seria y basada en el diálogo, está contribuyendo decisivamente este 2026 en marcar la ruta de la política internacional y en la elección de un nuevo secretario/a general de Naciones Unidas - muy probablemente procedente de America Latina - para afrontarlos crecientes retos de este siglo XXI.