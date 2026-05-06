Panamá: La deuda pendiente de un país que lo tiene todo

Hay algo en Panamá que siempre me ha generado una mezcla de asombro y desvelo. Somos ese punto minúsculo en el mapa que todo el mundo reconoce, no por nuestra extensión, sino por nuestra audacia. Somos el tajo que unió dos océanos, el puente que sostiene dos continentes y ese radar financiero que parpadea con más fuerza que muchas capitales imperiales. Pero, al bajar del rascacielos y caminar la calle, al conversar con la gente y asomarse a nuestras instituciones, surge esa pregunta que pica, que incomoda, pero que es urgente: ¿Por qué un país que lo tiene todo parece siempre estar a medio camino?

No escribo esto desde la queja estéril, la hago desde la convicción de que solo llamando a las cosas por su nombre podemos empezar a arreglarlas.

Panamá es un despliegue de atributos extraordinarios: una geografía envidiable, un sistema bancario de roca, una biodiversidad que es el sueño de cualquier científico y un crisol de razas que debería ser nuestro mayor orgullo. Sin embargo, en la acera de enfrente, el mismo país convive con ríos asfixiados por la basura, una energía que castiga el bolsillo, un empleo que se nos escapa entre los dedos y una inseguridad que ya no es percepción, sino realidad.

La paradoja es tan clara como dolorosa: nuestro problema no es la falta de recursos, sino la forma en que los gestionamos.

Llevamos décadas jugando al eterno retorno; cada cinco años parecemos sufrir una amnesia colectiva donde se intenta reinventar la rueda. Tenemos una planificación que languidece en gavetas, instituciones que operan como islas mudas y una cultura política que prefiere el parche de hoy al cimiento de mañana. Atendemos las crisis como si fueran sorpresas, cuando muchas son el resultado lógico de años de mirar hacia otro lado.

Cuando hablo de innovar en la gestión pública, no me refiero simplemente a ponerle wifi a una oficina o crear una aplicación. Hablo de una cirugía al corazón del Estado, donde los problemas no son compartimentos estancos: