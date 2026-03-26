Panamá y la cooperación hemisférica: convergencia sin confrontación

Desde el ideal anfictiónico de 1826 hasta los desafíos actuales, Panamá ha estado llamado a desempeñar un mismo papel: servir como punto de convergencia para la articulación hemisférica. Hay momentos en la historia en que las naciones descubren que los desafíos que enfrentan no pueden resolverse en solitario. En esos puntos de inflexión, la cooperación deja de ser una opción y se convierte en una necesidad.

El Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, convocado por Simón Bolívar, representa uno de los primeros intentos sistemáticos de dar forma a esa intuición. En ese contexto, el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua de 1826 buscó establecer un marco de concertación política y defensa colectiva entre las nacientes repúblicas americanas, con el propósito de garantizar su estabilidad e independencia frente a amenazas que ya entonces trascendían las fronteras nacionales. Hoy, el hemisferio enfrenta riesgos distintos, pero igualmente transnacionales: crimen organizado, narcotráfico, trata de personas, flujos ilícitos y amenazas digitales que operan sin atender a límites territoriales. Ningún país, por robusto que sea, puede enfrentarlos eficazmente en solitario.

En este contexto, las iniciativas orientadas a fortalecer la cooperación hemisférica deben entenderse como una evolución funcional, no una réplica, de aquella intuición temprana. No se trata de equiparar épocas ni liderazgos, sino de reconocer una constante: las Américas han debido responder a desafíos comunes mediante esquemas de articulación.

A diferencia del siglo XIX, centrado en la defensa frente a amenazas externas, los desafíos actuales exigen una seguridad multidimensional, basada en inteligencia compartida, coordinación institucional, cooperación judicial y protección de infraestructuras críticas. Es precisamente en este punto donde Panamá adquiere una relevancia singular, pero también donde debe afirmarse con claridad su posición.

Panamá no es, ni aspira a ser, un actor militar. Su ordenamiento constitucional, que consagra la inexistencia de un ejército, define con precisión el alcance de su participación en estos ámbitos. Esta realidad no constituye una limitación, sino una característica que orienta su contribución hacia espacios distintos, pero igualmente esenciales.

Desde su soberanía y en ejercicio de su histórica neutralidad, Panamá está llamado a desempeñar un papel como plataforma de encuentro, articulación y facilitación. Su ubicación geográfica, su conectividad logística y su apertura al mundo lo convierten en un espacio natural para la cooperación hemisférica.

Esta condición tiene implicaciones que van más allá de la seguridad, proyectándose en el ámbito de la geopolítica y la geoeconomía. Panamá no es únicamente un punto de tránsito, sino un nodo estratégico en la articulación de flujos globales -comerciales, energéticos, logísticos y digitales-, que inciden directamente en la estabilidad y el desarrollo del hemisferio. En esa línea, el impulso de proyectos de conectividad e infraestructura, como corredores ferroviarios en proyección y la ampliación de capacidades vinculadas al Canal, refuerza esa vocación. Su papel como espacio de convergencia trasciende lo coyuntural y se proyecta como un elemento estructural en la construcción de un país más integrado al mundo desarrollado y con mayores niveles de bienestar.

Esa función no es nueva. En 1826, Panamá fue elegida como sede del Congreso Anfictiónico por su condición de punto de encuentro entre las Américas. Hoy, en un contexto distinto, esa misma condición vuelve a cobrar relevancia, no para la proyección de fuerza, sino para la construcción de puentes. Cualquier esquema contemporáneo de articulación hemisférica debe entenderse, en el caso panameño, desde una perspectiva no militar. Su aporte radica en facilitar el diálogo, fortalecer la cooperación institucional y promover mecanismos de coordinación que respeten plenamente la soberanía de los Estados.

La neutralidad panameña, lejos de ser pasiva, constituye un activo estratégico. Es esa condición la que le permite generar confianza y servir como punto de encuentro en un entorno internacional cada vez más fragmentado. De ahí que el valor del paralelismo histórico no esté en establecer equivalencias, sino en reconocer continuidades. Tanto en 1826 como hoy, subyace una misma idea: la estabilidad del hemisferio no puede sostenerse exclusivamente desde lo nacional. En ese escenario, Panamá no está llamado a ser parte beligerante de ningún esquema, sino a reafirmar su vocación histórica: ser un punto de conexión donde convergen intereses y se construyen soluciones compartidas.

Esa posición es coherente con su historia, su Constitución y su responsabilidad internacional. En un hemisferio donde los riesgos no reconocen fronteras, Panamá reafirma que la respuesta no está en la confrontación, sino en la convergencia.