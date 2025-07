Panameños en China: voces desde la experiencia estudiantil

Alberto Chen: Mi nombre es Alberto Chen, soy panameño, actualmente estudio en la Universidad Central de Finanzas y Economía. Me complace anunciar que he sido aceptado en la Universidad de Tsinghua. Hoy me siento muy honrado de poder compartir con ustedes mis sentimientos sobre China.

Cuando pisé por primera vez la tierra de China, nunca pensé que este viaje cambiaría por completo el rumbo de mi vida, dándome la oportunidad de adquirir conocimiento, amistades y una nueva perspectiva de mí mismo y, lo más importante, tuve la fortuna de abrir las puertas de la Universidad de Tsinghua, la más prestigiosa de China.

Con el paso del tiempo y el aumento de mi comprensión de China, un objetivo surgió en mi corazón: ingresar a la Universidad Tsinghua. Esta institución académica, que reúne a los mejores estudiantes de China, representa la excelencia académica. Para alcanzar este objetivo, emprendí un viaje lleno de desafíos para prepararme para los exámenes. En clase, no perdí ninguna oportunidad de hacer preguntas y pedir consejo a profesores y compañeros; en los exámenes simulados, analicé continuamente experiencias y ajusté mis métodos de estudio. Este duro proceso no solo me permitió adquirir un conocimiento sólido en mi especialidad, sino que también endureció mi voluntad y me enseñó a perseverar y a ser disciplinado.

He estado comprometido en impulsar el desarrollo de las finanzas verdes, esforzándome por aportar mi granito de arena a esta causa tan importante. En el ámbito de la investigación académica y la difusión del conocimiento, he escrito y publicado un libro sobre finanzas verdes. Este libro es el resultado de una extensa investigación y numerosas visitas de campo. Su contenido abarca la situación actual de las finanzas verdes en más de 50 países.

En él, no solo explico detalladamente la formulación e implementación de las políticas de finanzas verdes en cada país, sino que también analizo profundamente el tamaño, la estructura y las prácticas innovadoras de los mercados de finanzas verdes. A través de abundantes datos y casos prácticos, presento una imagen integral y vívida del desarrollo de las finanzas verdes en todo el mundo. Con este libro, espero que más personas conozcan la tendencia de desarrollo de las finanzas verdes a nivel global, fomentando el intercambio de experiencias y la cooperación entre países, y proporcionando referencias y aprendizajes útiles para el desarrollo de las finanzas verdes en China y el resto del mundo.

A través de los instrumentos de finanzas verdes, se pueden orientar los fondos hacia el desarrollo de energías renovables y proyectos de protección ecológica, ayudando a Panamá y otros países con problemas similares a lograr una transición hacia una economía baja en carbono y hacer frente de mejor manera a los impactos del cambio climático.

Roberto Chen: Mi nombre es Roberto Chen y soy panameño. Actualmente, me encuentro estudiando en la Universidad de Beihang, ubicada en Pekín, la capital de China.

Durante mis estudios en China, fui testigo de su rápido desarrollo, especialmente de sus avances en tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial y el big data. Para comprender mejor el modelo de desarrollo chino, viajé a muchas ciudades en mi tiempo libre y documenté detalladamente las prácticas y experiencias de cada ciudad en planificación urbana, gobernanza social, protección ambiental, entre otros aspectos clave. Estas visitas de campo me inspiraron y me impulsaron a reflexionar sobre cómo aplicar lo aprendido para promover el desarrollo social.

En julio de 2024 regresé a Panamá durante mis vacaciones y acudí a la Asamblea Nacional para presentar una propuesta para impulsar la inteligencia artificial en el país. Esta busca aprovechar la exitosa experiencia de China en el campo de la alta tecnología, adaptándola a la situación actual de Panamá, y ofrecer una serie de recomendaciones políticas específicas que sirvan de referencia para el desarrollo de la inteligencia artificial en el país.

Mi intención original era aplicar lo aprendido y contribuir a la sociedad mediante acciones prácticas. Específicamente en Panamá, espero aprovechar mis conocimientos para promover el desarrollo local en ciencia, tecnología, educación, cultura y otros campos, y así ayudar al país a tener una mayor influencia en el escenario global.