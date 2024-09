‘Partido Demócrata, Biden, Obama, Trumph y grupos negros (lV)’

Estamos cerca de las elecciones estadounidenses y cualquier persona que analice seriamente la plataforma, la agenda y las acciones del Partido Demócrata de Estados Unidos, debe admitir que los demócratas defienden todo aquello a lo que Dios se opone. Literalmente, cada política y tema de la agenda izquierdista que promueven es contrario a la palabra de Dios, a sus leyes y a las Sagradas Escrituras. Sus políticas y acciones son tan claras y dañinas que es imposible para cualquier creyente cristiano votar demócrata, ya que estarían aprobando y votando por todo lo que va en contra de Dios, y no hay forma alguna que puedan justificar eso.

La mayoría de los oradores invitados a la reciente Convención Nacional Demócrata enfatizaron la celebración del aborto, la homosexualidad y la perversión transgénero, lo cual constituye otro ataque a nuestro Creador y a su creación. Oprah Winfrey, quien habló en la convención, declaró que “sin abortar bebés no podría haber ese sueño americano, y que lograr el aborto ilimitado está en lo más alto de la agenda”. Otra prueba del mal que representan los demócratas fue un camión para abortos instalado por “Planned Parenthood” en esa convención para proporcionar a los asistentes abortos instantáneos y vasectomías.

La izquierda demócrata sabe muy bien que ninguna cultura ni nación puede soportar la destrucción de la familia. Cuando anulas y destruyes la familia, se destruye también a la cultura, ya que la familia es el sustento y elemento básico de toda cultura. En resumen, esa es la plataforma del partido demócrata, y repito que ningún cristiano en su sano juicio votaría por esa plataforma malvada de ese partido, que es totalmente inconsistente y contraria a todo lo que profesan los cristianos.

Cuando reconocemos el horror de la agenda demócrata y los efectos negativos y destructivos sobre nuestra generación joven y nuestros niños, nos damos cuenta que los demócratas, sus compinches mediáticos y seguidores, no tienen absolutamente ninguna compasión, respeto ni consideración por la sociedad, por los niños, por las mujeres, ni siquiera por las personas LGBTQ que promueven, y seguramente no tienen ningún respeto por Dios, la Biblia ni las normas y leyes de la sociedad. Tienen a nuestras sociedades sumidas en una profunda crisis, desesperación y division, y simplemente no les importa. Han demostrado una indiferencia total ante el daño que sus políticas y agenda izquierdista/atea han causado a nuestras sociedades. Han aprobado, impuesto y defendido ferozmente el asesinato de bebés no nacidos, han mantenido a nuestras sociedades alucinando con drogas, han dejado a millones de personas confundidas, inestables e incapaces de funcionar normalmente y socialmente, han sobrecargado sus ciudades, estados y comunidades sin previo aviso o justificación con personas ilegales creando un criminal y abrumador dilema social, han causado que las personas sin vivienda explote en las calles de Estados Unidos, ahora tienen a hombres biológicos compitiendo contra mujeres biológicas en la mayoría de los deportes ante el completo silencio de las líderes feministas que dicen defender a las mujeres, y están preparando maliciosamente a niños pequeños para la comunidad homosexual, etc. Los demócratas están estrangulando deliberadamente a esa nación. Nunca en la historia se ha registrado en ninguna cultura cambios sociales tan drásticos en tan sólo un par de años. Su agenda marxista, atea, y las nuevas leyes impuestas a esa sociedad chocan frontalmente con las Sagradas Escrituras.

Estamos presenciando la corrupción, perversión y devastación total del sistema político y social de los Estados Unidos por parte de los demócratas. Toda su plataforma y agenda desafían la lógica y el sentido común, lo que hace difícil para los verdaderos cristianos comprender cómo hay tanta gente que no puede captar la intención maliciosa, inmoral y perversa detrás de la plataforma y agenda demócrata que están a la vista de todos. Como cristianos, si realmente amamos a Dios y deseamos honrarlo y defender sus leyes en nuestras sociedades, entonces reitero aquí que es imposible, y no una opción, votar por los demócratas.

Los demócratas no creen realmente en la ley y orden, ni en la constitución ni en la democracia como afirman; sólo pretenden que creen en ello cuando pueden usarlos contra sus enemigos políticos. Sin duda alguna, la mayor amenaza hoy dia para la cultura estadounidense, para su sistema educativo, su estructura social y su bienestar espiritual, es la administración marxista, atea, liberal, progresista, de orientación totalitaria de los demócratas. Debemos entender que los marxistas y ateos se autodenominan “progresistas” para ocultar su verdadera fe, que es el comunismo.

Para ellos, como ilustra el autor David Horowitz, “el comunismo es su visión del futuro en el que terminará la larga historia de “injusticia social” y prevalecerá la “justicia social”. Simplemente cambiaron el nombre de su sueño, de comunismo a justicia social, donde todas las desigualdades y opresiones que afligen a la humanidad desaparecerán milagrosamente y habrá armonía social y una sociedad políticamente correcta”. Pero en realidad no existe tal cosa como justicia social, sólo existe la justicia; ya sea que se trate de cuestiones sociales, políticas, económicas, etc.”. En pocas palabras, `justicia social´ simplemente no existe; es un invento del marxismo/comunismo que ha sido adoptada por nuestras sociedades. Solo existe la justicia.