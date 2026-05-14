Posidonia: el epicentro marítimo mundial y por qué Panamá debe estar presente

Uno de los grandes focos de esta edición será la inteligencia artificial aplicada al sector marítimo.Pero, fiel a la cultura del <i>shipping</i>, no se trata de una adopción impulsiva. La industria está avanzando con cautela, evaluando aplicaciones concretas como: mantenimiento predictivo, optimización de consumo de combustible, análisis operativo y cumplimiento regulatorioLa tendencia es clara: la inteligencia artificial no sustituye al factor humano, sino que lo complementa. En un entorno donde la seguridad, la toma de decisiones y la responsabilidad siguen siendo críticas, el elemento humano continúa siendo central. ¿Y Panamá? Aquí es donde la reflexión se vuelve estratégica. Panamá no es un actor menor en esta industria. Es el mayor registro de buques del mundo y un punto clave en el comercio marítimo global.Pero en foros como Posidonia, no basta con ser relevantes en cifras. Hay que ser visibles. Hay que participar. Hay que estar presentes donde se toman las decisiones.Porque Posidonia no es solo una exposición. Es un espacio donde se construyen relaciones, se consolidan alianzas y se posicionan países.