Prepararse para gobernar un país

Administrar una nación requiere mucho más que aspirar a ocupar una posición de autoridad. Supone comprender la realidad de millones de personas, interpretar las necesidades de diferentes comunidades y tomar decisiones cuyos efectos pueden extenderse durante años. Por eso, antes de asumir una responsabilidad pública, resulta necesario preguntarse cuánto se conoce del país y qué preparación existe para enfrentar sus desafíos.

El estadista británico Winston Churchill expresó: “El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal: lo que cuenta es el valor para continuar”. La frase recuerda una dimensión del servicio público: aprender, corregir y avanzar cuando las circunstancias cambian. Prepararse para gobernar comienza por estudiar y conocer. Un país funciona como un entramado de instituciones, comunidades, sectores productivos y realidades sociales conectadas entre sí. Quienes aspiran a dirigirlo necesitan una visión amplia, capaz de comprender sus fortalezas, reconocer sus dificultades y anticipar cambios que pueden afectar a la población.

También hace falta recorrer el territorio y escuchar. Una persona que aspire a ejercer una función pública debe conversar con docentes, estudiantes, productores, trabajadores, empresarios, científicos, dirigentes comunitarios, organizaciones sociales y ciudadanos. Escuchar no significa aceptar todas las propuestas, sino reunir elementos para comprender mejor los problemas y encontrar respuestas acordes con cada realidad.

La preparación también debe incluir conocimiento sobre el funcionamiento del Estado. Es importante entender cómo se construye un presupuesto, cómo se ejecutan los recursos, cuáles son los mecanismos de fiscalización, cómo funcionan las contrataciones y de qué manera se evalúan los programas públicos. Una idea necesita costos, responsables, plazos e indicadores que permitan medir resultados.

Otro aspecto fundamental es la conformación de equipos. Ninguna persona puede dominar todos los asuntos relacionados con la gestión nacional. Por ello, seleccionar profesionales capacitados, honestos y con distintas perspectivas resulta esencial. La confianza personal puede ser valiosa, pero no debería sustituir la experiencia, el conocimiento técnico ni la capacidad para alcanzar objetivos concretos.

Observar cómo otras sociedades han enfrentado sus desafíos puede ofrecer referencias útiles. Conocer experiencias internacionales permite ampliar la mirada y analizar alternativas. Sin embargo, cada nación posee características particulares. Aprender del exterior no significa copiar modelos, sino estudiar aquello que podría adaptarse a nuestra realidad y evaluar sus posibles efectos.

También es necesario desarrollar una cultura de evaluación. Las decisiones públicas deberían analizarse mediante resultados y evidencias. Cuando una iniciativa funciona, corresponde fortalecerla; cuando presenta deficiencias, debe modificarse; y cuando no genera los beneficios esperados, hay que reconocerlo. Rectificar no representa necesariamente una derrota. Cambiar de rumbo también puede demostrar responsabilidad.

Panamá enfrenta asuntos que requieren continuidad y visión de largo plazo. Las oportunidades para la niñez y la juventud, la calidad de los servicios públicos, la protección de los recursos naturales, la generación de empleo, la seguridad, la movilidad y la reducción de brechas sociales no pueden depender únicamente de ciclos electorales. Resolverlos demanda planificación, acuerdos, seguimiento y capacidad para mantener iniciativas que demuestren beneficios.

Prepararse también significa conocer los propios límites. Una persona puede tener experiencia, estudios o capacidad de comunicación y, aun así, necesitar especialistas. Consultar, preguntar y escuchar recomendaciones técnicas requiere humildad. Reconocer que otros poseen conocimientos específicos puede ayudar a evitar decisiones costosas y mejorar las políticas.

La ciudadanía merece conocer qué preparación existe detrás de quienes aspiran a ejercer responsabilidades nacionales. Importa conocer cuánto saben, qué experiencia poseen, cómo entienden las instituciones y con quiénes pretenden trabajar. También resulta válido preguntar cuáles son sus prioridades, cómo ejecutarlas y cómo rendir cuentas.

Gobernar no consiste simplemente en administrar un período. Significa asumir decisiones que pueden transformar oportunidades, instituciones y vidas. Por eso, cualquier aspirante debería comenzar por una pregunta sencilla: ¿estoy realmente preparado para servir al país?

La respuesta debería construirse con estudio, experiencia, escucha y compromiso. Una nación merece ciudadanos preparados para servir con responsabilidad y visión, asumir responsabilidades públicas y construir soluciones que trasciendan un período de gobierno.