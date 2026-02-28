Puertos, soberanía y contratos-ley: lo que Panamá realmente está redefiniendo

Este fallo se suma a una serie de debates recientes que apuntan en la misma dirección: minería, recursos naturales, agua, infraestructura estratégica. Panamá parece estar revisando el modelo con el que negoció su desarrollo durante las últimas décadas. No se trata de rechazar el pasado. Muchas concesiones permitieron construir el <i>hub</i> logístico que hoy sostiene buena parte del crecimiento nacional. Pero el contexto global cambió. Las tensiones geopolíticas, las nuevas cadenas de suministro y las demandas ciudadanas por mayor transparencia están empujando al país hacia un nuevo equilibrio. Lo que estamos viendo no es una ruptura, sino una transición. Un intento de actualizar el contrato social alrededor de los activos estratégicos del Estado.