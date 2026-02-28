Puertos, soberanía y contratos-ley: lo que Panamá realmente está redefiniendo

El fallo que declara inconstitucional el contrato-ley de Panama Ports Company no es únicamente un episodio jurídico: es una señal política y estructural sobre cómo el país quiere relacionarse con su infraestructura crítica en el siglo XXI. Estamos redefiniendo el equilibrio entre soberanía, inversión privada y modelo económico en sectores estratégicos. Durante décadas, los contratos-ley se presentaron como instrumentos de estabilidad jurídica. Una especie de blindaje para atraer inversión extranjera y asegurar proyectos de largo plazo. Pero el mensaje que emerge ahora es distinto: la estabilidad no puede confundirse con rigidez constitucional. La Corte Suprema ha recordado que ningún acuerdo —por importante que sea— puede limitar la capacidad del Estado para decidir sobre sus bienes públicos o su futuro económico. Antes de seguir adelante, subrayo que Panamá tiene la capacidad para gestionar directamente la infraestructura portuaria, buscando soberanía, mayor control de ingresos, eficiencia social, y control público de estos servicios estratégicos. Esta idea tiene implicaciones profundas. Porque lo que está en juego no son solo los puertos de Balboa y Cristóbal, sino la arquitectura completa del modelo concesional panameño.

El debate real: soberanía económica vs. contratos intocables

Durante años, Panamá asumió que ciertos contratos-ley eran prácticamente irreversibles. El argumento era simple: cambiar las reglas afectaría la confianza de los inversionistas. Sin embargo, el fallo introduce un matiz decisivo: la seguridad jurídica no puede construirse sobre cláusulas que restrinjan la soberanía estatal o generen privilegios incompatibles con el interés público. Esto redefine el concepto de estabilidad. Ya no se trata solo de proteger la inversión, sino de garantizar que los contratos se mantengan dentro del marco constitucional y del bienestar colectivo. Panamá está pasando de una lógica de “contratos blindados” a una de “contratos responsables”.

Puertos: más que logística, poder estratégico

El sistema portuario panameño no es un negocio cualquiera. Es parte esencial de la posición geopolítica del país y de su identidad económica. Por eso, cualquier discusión sobre concesiones portuarias termina tocando temas sensibles: competencia, tarifas, planificación territorial y control nacional. El fallo cuestiona elementos que, según la interpretación judicial, podían limitar la capacidad del Estado para otorgar nuevas concesiones o regular el sector con libertad. Este punto es clave. Porque abre la puerta a repensar si el modelo actual ha generado suficiente competencia o si ha consolidado estructuras demasiado concentradas. El país se enfrenta ahora a una pregunta incómoda pero necesaria: ¿los contratos que impulsaron el crecimiento portuario siguen siendo los adecuados para la próxima etapa logística de Panamá?

El riesgo de las lecturas simplistas

Las interpretaciones extremas del fallo —como ataque a la inversión extranjera o recuperación absoluta de soberanía— simplifican un debate más complejo. Panamá necesita capital privado para sostener su liderazgo logístico, pero también instituciones sólidas que corrijan desequilibrios. El riesgo no está en revisar contratos, sino en hacerlo sin reglas claras, generando incertidumbre económica y reputacional. Además, la advertencia de China introduce una dimensión internacional: posibles arbitrajes y costos financieros. El desafío será demostrar que cualquier decisión responde a principios constitucionales y transparencia, manteniendo coherencia ante tribunales internacionales y preservando la credibilidad del país en el escenario global.

¿Estamos ante un cambio de época?

Este fallo se suma a una serie de debates recientes que apuntan en la misma dirección: minería, recursos naturales, agua, infraestructura estratégica. Panamá parece estar revisando el modelo con el que negoció su desarrollo durante las últimas décadas. No se trata de rechazar el pasado. Muchas concesiones permitieron construir el hub logístico que hoy sostiene buena parte del crecimiento nacional. Pero el contexto global cambió. Las tensiones geopolíticas, las nuevas cadenas de suministro y las demandas ciudadanas por mayor transparencia están empujando al país hacia un nuevo equilibrio. Lo que estamos viendo no es una ruptura, sino una transición. Un intento de actualizar el contrato social alrededor de los activos estratégicos del Estado.

Lo que viene después

La pregunta más importante no es qué pasará con una empresa específica, sino qué hará Panamá con el precedente que acaba de crear. ¿Habrá un nuevo modelo de contratos-ley con estándares más claros?

¿Se impulsará una mayor competencia en el sistema portuario? ¿O simplemente se abrirá un periodo prolongado de incertidumbre jurídica? El país tiene ahora una oportunidad —y una responsabilidad— de transformar este momento en una reforma estructural. Porque, al final, el verdadero tema no son los puertos en sí mismos, sino el tipo de Estado que Panamá quiere ser: uno que delega su poder sin límites o uno que negocia desde la fortaleza institucional y el interés colectivo. La discusión apenas comienza. Y lo que está en juego no es solo quién opera los puertos, sino cómo Panamá redefine su relación con el futuro.

*El autor es médico, exrepresentante de la Organización Mundial de la Salud