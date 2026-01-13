Qualified Intermediary (QI): el sello invisible que distingue a los intermediarios financieros globales

Convertirse en QI implica aceptar un estándar elevado de gobernanza y responsabilidad fiscal. La institución debe estar preparada para actuar como agente de retención primario, calculando, reteniendo y remitiendo al IRS los impuestos correspondientes sobre ingresos de fuente estadounidense. No todas las casas de valores están dispuestas —ni estructuralmente preparadas— para asumir este rol. Precisamente por ello, quienes lo hacen envían una señal poderosa al mercado: capacidad técnica, compromiso institucional y visión de largo plazo.