¿Qué tan limpio tienes tu patio?

Vivimos en un país de peculiaridades y eso no nos hace diferentes, pues el mundo entero ha entrado en una vorágine de situaciones que, más que aportar, golpea a una ya magullada orbe.

Tenemos un “viejo continente” donde se han suscitado una serie de manifestaciones que, en la Ciudad Luz, inician con protestas estudiantiles ante la escasez de docentes y el mal estado de las instalaciones donde se imparte la educación, para luego ir sumando protestas por el alto costo del combustible y, en general, de la vida en esa bella ciudad.

A estas marchas se sumaron desde jubilados, transportistas quienes fueron testigos del resurgimiento de los funestos “chalecos amarillos”, que también se sumaron y al final se desbordó en situaciones incontrolables, con un resultado funesto en vidas y bienes.

Una situación en Medio Oriente que sigue teniendo al resto del mundo en vilo, con aumentos en prácticamente todos los precios de todo lo que el resto del mundo debe consumir. No voy a entrar a calificar la génesis de esta situación, pero lo que si me atrevo a pensar es que, dentro de un par de semanas, cuando ya se conozcan los resultados de las elecciones en Israel y en los Estados Unidos de América, se empezará a ver la luz al final de ese “estrecho” espacio en que nos han metido.

En América latina, hoy se deberá conocer quién será el próximo presidente de Brasil, lo que podría producir uno de dos panoramas; por un lado, podría consolidarse una hegemonía en Sur América de lo que se dice ha sido la tendencia política reciente, si se toman en consideración los resultados de las elecciones de varios otros países, que han resultado en la elección de líderes de derecha o de extrema derecha.

En su defecto, la izquierda podría mantener esa isla que representa la mayor y mas poderosa economía de la América Latina. De una manera u otra, no se sabe cual será el real impacto en esa economía, que el resto del continente requiere que se mantenga lo suficientemente fuerte para poder balancear las cargas entre el subcontinente, frente al resto del mundo.

Desde mi balcón, siento que el mundo está ansioso de ver los resultados de las elecciones en los Estados Unidos de América, que podrían tener un significado de alta incidencia para todos los demás.

Si las encuestas aciertan en sus predicciones, el partido demócrata podría ganar el control de ambas cámaras del congreso de esa gran nación.

Y como bien ha dicho el actual mandatario, esto podría significar que podría ser “impeached” lo cual se traduce al castellano en la figura de un juicio político.

Si esto se da y de nuevo, dependiendo que tantos escaños obtiene el referido partido demócrata en ambas cámaras, podría incluso llevar a la destitución, por primera vez en la historia, de un presidente.

No es que su sucesor sería la aspirina que se necesita en el mundo, pero podría perfectamente inducir a un cambio, por lo menos en la política exterior de la Unión Estadounidense.

Panamá, por su parte, cierra un nuevo período legislativo, con algunos logros, pero que se siente que le quedan debiendo mas de lo que aportan a la paz y tranquilidad nacional. No se logró el cambio que tantos demandamos para que a los legisladores los rija un reglamento interno que sea mas consecuente con las reales necesidades del panameño común.

Sobre las reformas electorales, todo parece indicar que hubo nuevos “acuerdos” para hacer algunos cambios, pero que los otros se queden tal y como están, quizás por la aprehensión que les causa a los partidos mas grandes, el hecho que haya unos nuevos “parejos” que han entrado al baile electoral, pero que se han preocupado de ir mejor vestidos, emperfumados y con la reputación de saber bailar mas que solo vals o pasillo, les quiten las mejores parejas.

Este tema da para mucho más, pero mejor dejemos las cosas hasta aquí para poder darle seguimiento en opiniones posteriores y ya con resultados, nos puedan ayudar a tener una mejor visión de qué tan grande y limpio queremos tener nuestro patio.