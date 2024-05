Recomendaciones a la administración de Mulino

Considerando el “odioso” e insostenible, endeudamiento, que carga, casi el 20% del presupuesto, al servicio a la deuda, exigiendo más préstamos, para pagar deuda. Y, que nos miran con lupa, las calificadoras de riesgo, donde Fitch, nos quitó el Grado de Inversión.

Ahora, por fuerza, deberá mantenerse una política, de no gastar, más de lo que se recibe, o sea cero déficit fiscal, esto sí es responsabilidad fiscal.

Y, ¿cómo ejecutar proyectos impostergables? Por ejemplo, la potabilizadora aguas abajo de la hidroeléctrica Bayano (verificar estudio de la UTP).

Eliminación del relleno de Patacón y la adecuada recolección de los residuos sólidos, basura. Requiriéndose la mejor estrategia de recolección y disposición, rechazando la incineración y no improvisar opciones de disposición.

¿Habrá traslado de competencias de la Autoridad de Aseo a la Alcaldía?

Recomendamos contratación, “Llave en mano”, (diseño de la obra, obtención de autorizaciones, implementación de proyectos, etc.), licitaciones internacionales, incluyendo, el suministro del financiamiento. Otorgando concesiones.

Así el Estado no se endeudaría y atraería, necesarias inversiones extranjeras. Licitaciones incorporando el financiamiento, lo vivimos, con el “Proyecto fortuna”, del antiguo IRHE.

Formular dos proyectos de ley, mediante consenso, no alianzas. Convocando a diputados y otras partes interesadas, para posterior aprobación en la Asamblea Nacional.

La CSS experimentó fallida rendición de cuentas, para emisión de nueva legislación, aunque estimuló al sector laboral a desarrollar un proyecto de ley que reposa en la Asamblea Nacional.

Se requeriría, evaluaciones financieras de la CSS, análisis de sensibilidad, (corridas actuariales), utilizando los diferentes programas de evaluación, incluyendo el de la OIT.

Con esos análisis se podrá concluir si es o no necesario la modificación de las medidas paramétricas y no cerrándose a la banda, de que no son necesarios cambios de ninguna especie. Pero sí la optimización global de la CSS.

Igualmente, antes del primero de julio, consenso para una ley que permita desarrollar el proyecto de río Indio, dándole especial atención a una cuenca ampliada, para el Canal, incorporando otros ríos como Coclé del Norte. Y asegurar la responsabilidad de la ACP, con los afectados.

Conscientes, de nuestras limitaciones financieras, es apropiado, ejecutar acciones que no exijan inversiones. Como lo expuesto, con la Cámara de Comercio de eliminar la burocratización en las entidades estatales. Aquí incluimos la ley de contrataciones públicas, la eliminación de demoras para obtención de permisos, etc. Esto agilizaría, la reactivación económica sin necesidad de emprestitos.

También construcción de pasos elevados o sus equivalentes en la avenida José Agustín Arango y otras intersecciones, eliminando tranques insoportables que representan, altos costos al país.

Separar en la Autoridad Marítima, la fusión de la Autoridad Portuaria y la Marina Mercante.

Destacamos solidaridad con el presidente electo, Mulino, al exigir respeto hacia Panamá rechazando listas discriminatorias por su impacto negativo, costos sombras en imagen y otros emprendimientos, ocasionados por los “Panamá Papers”.

Próximamente, esbozaremos otras recomendaciones.