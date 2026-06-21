Reformar las cárceles para fortalecer la seguridad

Pocas instituciones reflejan con tanta claridad las fortalezas y debilidades de un Estado como su sistema penitenciario. Las cárceles no son únicamente lugares de custodia; son espacios donde se pone a prueba la capacidad gubernamental para garantizar seguridad, respeto a los derechos humanos y rehabilitación de quienes han infringido la ley.

En Panamá, sin embargo, existe una deficiencia estructural que pocas veces se discute con la profundidad necesaria: la dispersión de competencias entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Seguridad Pública.

La administración penitenciaria depende formalmente del Ministerio de Gobierno, mientras que la seguridad pública constituye una función esencial del Ministerio de Seguridad Pública. Esta dualidad genera una situación anómala en la que dos ministerios de igual jerarquía terminan influyendo sobre una misma realidad institucional.

Cuando surgen problemas ordinarios de administración, la responsabilidad recae en el Ministerio de Gobierno. Pero cuando aparecen situaciones de alta peligrosidad, motines, fugas, enfrentamientos entre bandas criminales o amenazas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado, la intervención de los organismos de seguridad resulta inevitable. En consecuencia, el sistema penitenciario termina operando bajo dos lógicas distintas: una administrativa y otra de seguridad.

La experiencia demuestra que toda organización funciona mejor cuando existe una cadena de mando claramente definida. En materia penitenciaria, la falta de una autoridad única dificulta la planificación estratégica, dispersa responsabilidades y genera zonas grises en la toma de decisiones.

A esta situación se suman problemas históricos de hacinamiento, insuficiencia presupuestaria, deterioro de instalaciones, escasez de programas de rehabilitación y limitaciones tecnológicas. El resultado es un sistema costoso para el Estado y poco eficiente para la sociedad.

Frente a esta realidad, Panamá debería abrir un debate serio sobre la incorporación de asociaciones público-privadas en la gestión penitenciaria. No se trata de privatizar la seguridad ni de delegar el monopolio legítimo de la fuerza, que debe permanecer exclusivamente en manos del Estado. Se trata de permitir que el sector privado participe en aquellas actividades donde puede aportar eficiencia, innovación y capacidad de inversión.

Bajo este esquema, la construcción, mantenimiento, alimentación, salud, capacitación laboral, tecnología, logística y administración general de los centros penitenciarios podrían ser desarrollados por operadores especializados bajo estricta supervisión estatal. La seguridad interna y externa, en cambio, continuaría siendo una responsabilidad indelegable de las autoridades públicas.

La idea no es novedosa. Chile implementó un sistema de concesiones penitenciarias mediante el cual empresas privadas construyen y administran diversos servicios de los centros penitenciarios, mientras el Estado mantiene el control de la seguridad y de las decisiones penitenciarias fundamentales. España ha utilizado fórmulas de colaboración público-privada para el desarrollo de infraestructura pública, incluyendo instalaciones vinculadas al sistema de justicia. Australia y el Reino Unido han desarrollado modelos donde la participación privada en la gestión penitenciaria ha permitido incorporar mejores estándares de administración, tecnología y control de costos.

Naturalmente, estos modelos no son perfectos y requieren mecanismos rigurosos de fiscalización. La experiencia internacional demuestra que el éxito depende de contratos transparentes, indicadores de desempeño verificables y una supervisión estatal permanente.

La reforma penitenciaria que Panamá necesita debe partir de una premisa sencilla: una sola autoridad claramente responsable de la seguridad y una administración moderna capaz de aprovechar las capacidades del sector privado.

Las cárceles no deben ser escuelas del crimen ni depósitos humanos financiados por los contribuyentes. Deben convertirse en instituciones eficientes, seguras y orientadas a la reinserción social.

La seguridad debe seguir siendo una responsabilidad exclusiva del Estado. Pero la administración penitenciaria puede y debe beneficiarse de la eficiencia, la capacidad de inversión y la innovación que ofrece la colaboración con el sector privado.