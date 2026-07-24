Resiliencia climática: el imperativo estratégico para la continuidad del negocio

Las empresas gestionan diariamente riesgos financieros, operativos y de mercado. Sin embargo, el cambio climático avanza más rápido que muchas estrategias empresariales. Para mantener su competitividad y continuidad operativa, las organizaciones deben incorporar la gestión de los riesgos climáticos físicos en sus decisiones financieras.

El cambio climático ya no es solo un asunto ambiental, sino económico y financiero. Las pérdidas ocasionadas por eventos extremos deben registrarse, medirse y cuantificarse. Si una empresa desconoce cuánto perdió entre 2020 y 2023 por La Niña, cuánto afectaron sus operaciones y logística El Niño de 2023 y 2024, o cuál es el impacto del fenómeno de 2026, enfrenta un punto ciego crítico. Estos eventos se reflejan directamente en los resultados financieros mediante daños a infraestructura, interrupciones logísticas y reducción de la productividad laboral.

Lluvias torrenciales, inundaciones, deslizamientos, tormentas, ráfagas, trombas marinas, sequías, intrusión salina, marejadas, erosión costera, altas temperaturas, incendios forestales y apagones afectan instalaciones, procesos, comunicaciones y cadenas de valor. El desafío es dejar de reaccionar ante las crisis y comenzar a gestionarlas.

Copernicus y la OMM confirman temperaturas oceánicas sin precedentes. Los modelos anticipan un fenómeno de El Niño muy fuerte entre noviembre de 2026 y abril de 2027, con estrés hídrico y altas temperaturas capaces de poner a prueba toda la cadena de valor empresarial.

El calor extremo afecta directamente la rentabilidad. Según la OIT, la productividad laboral puede caer 50 % cuando la temperatura supera los 33 °C. En Panamá se han registrado temperaturas recurrentes de 33 °C a 35 °C, una máxima de 39,9 °C en Las Tablas y sensaciones térmicas de 40 °C a 42 °C. Estas condiciones incrementan fallos cognitivos, accidentes, estrés, deshidratación, afecciones renales y cardiovasculares, ausentismo y pérdidas operativas.

En la construcción, las obras pueden paralizarse por picos térmicos. En la logística, las restricciones de rutas encarecen fletes, retrasan entregas y vuelven vulnerable la cadena de frío. En la agricultura, la escasez de agua limita cultivos y ganado. También aumentan los costos de electricidad por refrigeración y aire acondicionado, mientras la escasez hídrica amenaza el suministro energético.

La adaptación debe ser específica. Las empresas pueden modificar horarios y establecer turnos nocturnos o de madrugada para evitar el pico térmico. Deben fortalecer la seguridad hídrica, reducir la dependencia de la red pública, monitorear la salinidad de los pozos e instalar sistemas de cosecha de lluvia y reservorios. Estas inversiones funcionan como seguros operativos. Ante la inestabilidad de la red y la alta demanda, los paneles solares, microrredes y baterías pueden evitar interrupciones productivas. En logística y construcción conviene diversificar rutas, usar análisis predictivo, adoptar materiales de secado rápido y ajustar jornadas. En agricultura, se requiere incorporar prácticas climáticamente inteligentes y variedades resistentes al calor. La resiliencia climática es una ventaja competitiva.

Para enfrentar 2026-2027, cada empresa debe auditar tres indicadores; el sobrecosto energético por refrigeración; el valor económico de las horas perdidas cuando la temperatura supera los 33 °C; y las penalizaciones logísticas asociadas a retrasos climáticos. Estas medidas reducen la exposición a interrupciones eléctricas, escasez de agua, sobrecostos operativos, daños de infraestructura y pérdidas de productividad en toda la cadena de valor.

Prepararse resulta más rentable que reparar pérdidas y daños. Solo mediante el registro y la cuantificación será posible asignar presupuestos adecuados para la adaptación. La aceleración climática es un hecho, pero la vulnerabilidad depende de nuestras decisiones. Construir hoy planes de adaptación permitirá asegurar la continuidad del negocio y liderar el mercado mañana.