Salvemos la matria panameña

“Es necesario hacer docencia para crear conciencia”, Lisímaco 2021. “No hay mejor incubadora de una revolución que un grupo de hombres, que gracias a la educación se ha movido y a ascendido en los estratos sociales y se le pretende rebajar a los estratos sociales de donde provenía. Ellos no dejarán perder sus ubicaciones actuales y tampoco aceptarán ser “los nuevos esclavos...”.

“Los grupos sociales más vulnerables tienen que reunirse, sin diferencias partidistas ni sociales y presentar propuestas de cambios y comportamientos, porque de lo contrario, los cambios revolucionarios vendrán de afuera (Europa, USA, Suramérica) y serán más violentos...”.

“Todos tenemos que apoyar el renacer de la República panameña más justa, democrática y soberana...”. Citas del artículo “Los Hechos más relevantes...”, La Prensa, lunes 27 de abril de 2020. Autor: Lisímaco López y López.

“De nada va a servir a Panamá tener una población 100 % sana, si vamos a tener un país en bancarrota”, palabras del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), que despertaron la ira de los panameños. Somos clases sociales separadas por el Aqueronte, en un inmenso río de locuras, olvido, dolor y salvajismo sin límite.

“La clase alta de Panamá no va a cambiar tampoco su forma depredadora de hacer negocios. Ya es tarde para lamentarnos, el daño está hecho. Mientras que este desastre ocurre, la clase media paga durísimo por su parálisis en movilidad social. No hay un alivio, ni compasión para la clase media. Aprietan las tuercas, la clase media no existe para ningún programa de análisis, o ayuda gubernamental. Somos ánimas en un purgatorio de clases, atrapados en una trampa económica sin poder subir, y sin ánimo de querer bajar...

“La trampa está en la imposibilidad de sobrevivir a una clase alta que ha descubierto en la política, una forma fácil de hacer dinero sin joderse. El reloj se detuvo; no más pensadores, inventos, creatividad, estadistas, ni empresarios vigorosos. Al detenerse el fuego emprendedor de la antigua meritocracia debido a la corrupción, la clase media es innecesaria...

“La clase baja está subvencionada por un socialismo de corrupción sin precedentes, donde los fondos para comida, transporte, escuelas, calles, agro, Seguro Social se convierten en moneda para enriquecer a los enchufados de siempre, y crear más dependientes del voto: mejor madre soltera con 5 hijos mantenidos por el Estado, que educarlas en control de la natalidad. Todo está copado por las mismas garrapatas. Y todo el dinero invertido en la clase baja está siendo despilfarrado en un presente sin atardeceres, en un ahora que jamás producirá una sombra cuando llegue el hambre. El Estado no produce nada, solo gastos. Muchos gastos y “dolce vita...”.

