Se imponen los especuladores de adentro y afuera

La frase “China está siendo expulsada de Panamá y Estados Unidos está ganando” (Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos), recorría titulares internacionales. Ello ante el acuerdo entre BlackRock Inc., Global InfraestructurePartners y Terminal Investment Limited, y CK Hutchison Holdings Limited para adquirir los puertos (terminales portuarias de Balboa y Cristóbal).

Un comunicado tímido del Gobierno panameño decía “...se trata de una transacción global entre compañías privadas, motivadas por intereses mutuos para llevarla a cabo”. ¿En serio? Panamá no fue notificada siendo la dueña de la concesión y accionista del 10 %. ¿Cuál sería la opinión de Mulino si el acuerdo hubiese sido con China Merchants Ports o China Cosco Shipping?

Según Donald Trump, este es un paso para “recuperar” el Canal de Panamá. Manifestó que: “Mi administración recuperará el Canal de Panamá, y ya hemos empezado a hacerlo. Hoy mismo, una gran empresa estadounidense anunció que comprará los dos puertos que rodean el Canal de Panamá y muchas otras cosas relacionadas con el Canal de Panamá y un par de canales más”. Agrega “Tenemos a Marco Rubio a cargo. Buena suerte, Marco. Ahora sabemos a quién culpar si algo sale mal. Marco ha sido increíble y va a hacer un gran trabajo”. Es decir, en su imaginario, Panamá es un protectorado de Estados Unidos y Rubio su gobernador.

La reacción de Mulino: “Nuevamente miente el presidente Trump”. Por primera vez las califica de mentiras. Se trataría de muchas mentiras toleradas por el Gobierno sin que la Cancillería realice su trabajo. Muchas mentiras que Mulino ha acatado: salida del Acuerdo de la Franja y la Ruta Seda; proyecto de la construcción del tren a empresa norteamericana (sin licitación); ahora los puertos; la llegada permanente de funcionarios de Estados Unidos que imponen agendas y condiciones; entre otras. Mulino “no quiere sorpresa de chinos”, pero permite imposiciones estadounidenses. Para él se trata de preservar “al socio natural, Estados Unidos”, olvida que en el discurso y en la práctica Estados Unidos ha demostrado que no tiene socios, tienen intereses individuales ¿Mulino preguntale a ----?

¿Qué hay detrás del millonario acuerdo? Hutchison presionado por Trump vendió el 80 % de sus acciones en 40 puertos del mundo y 90 % en Panamá a BlackRock por 19 mil millones de dólares. ¿Quién es BlackRock Inc.? Fue fundada en 1988 en Nueva York por un grupo de ocho financistas liderados por Laurence Larry Fink, quien hoy sigue siendo su director ejecutivo. La empresa es reconocida por ser líder en fondos de inversión y es el administrador del grupo Shares, especializado en fondos cotizados en bolsa. Además, junto con The Vanguard Group y State Street Corporation, conforma el llamado “Big Three”, que controla una parte importante del mercado de inversión en el mundo. Apenas dos meses del año 2025, BlackRock está administrando 11.5 billones de dólares en activos, superando el PIB de muchos países. BlackRock Inc., a través de Aladdin, es un aliado indispensable para el Gobierno de Estados Unidos. En 2008, cuando el Gobierno estadounidense le encargó la gestión de activos problemáticos, The Economist le impuso el apodo “El banco en la sombra”.

Mientras tanto, diputados pretenden entregar los fondos de la CSS al aliado estratégico del Banco General, BlackRock, el que se apoderó por completo de Panama Ports, principal accionista de Minera Panamá y con los ojos puestos en el embalse de Río Indio.

Como se demuestra, se imponen los intereses de grupos especuladores de dentro y fuera. Un gobierno y oligarquía que sólo mira sus negocios y ganancias, aunque ello implique vender la Patria. Somos un país pequeño, con dignidad. El pueblo panameño hará respetar nuestro suelo, en el cual solo ondeará la bandera panameña.