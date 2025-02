TMAO, el nuevo ‘chico malo’ del barrio

TMAO son las siglas de la sustancia óxido-N de trimetilamina. Aunque pareciera ser el nombre de un compuesto químico artificial peligroso, es un derivado natural en el metabolismo y la desaminación de las proteínas.

TMAO se ha discutido mucho en la comunidad médica y ha sido reconocido por el factor de riesgo real que es. Pero mucha gente aún no lo sabe. Sabemos que las personas con niveles más altos de TMAO en la sangre tienen más del doble de riesgo de sufrir un ataque cardíaco, un derrame cerebral y otros problemas cardiovasculares graves, en comparación con las personas que tienen niveles más bajos (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32686802/). Sabemos que el TMAO elevado también se ha relacionado con todo, desde la diabetes hasta la demencia, la artritis, la enfermedad renal y el síndrome de ovario poliquístico.

Hace 50 o 60 años nadie dedicaba tiempo a estudiar enfermedades gastrointestinales, con muy raras excepciones. Pero hay que volver a Hipócrates, quien dijo: “Toda enfermedad comienza en el intestino”. Y actualmente existe mucha información que era correcta hace 2500 años y es correcta ahora.

TMAO es una molécula que se puede medir en la sangre. Los investigadores de la Clínica Cleveland por el año 2010 dijeron: “algo en la sangre más allá del colesterol y la azúcar está irritando las arterias”. Usaron inteligencia artificial, se enfocaron en tres sospechosos, y TMAO es el que fue identificado. Así que ahora, solo 14 años después, hay más de 2 mil estudios de investigación que muestran que la TMAO causa aterosclerosis, inflamación y empeora el pronóstico de los que tienen problemas cardíacos o diabetes tipo 2, insuficiencia cardiaca congestiva, o enfermedad de Alzheimer (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4696571/).

Es bastante común que, si hacemos un estudio lo suficientemente grande, veremos el daño. No lo sabemos todo, todavía no existe un bloqueador, pero este es el mensaje que debemos saber: proviene de comer yemas de huevo y carne roja. Algunas de las bebidas energéticas también contienen algunos químicos que elevan el TMAO. Y cuando el TMAO está elevado, lo primero que los médicos dicen es elimine la yema de huevo, elimine la carne roja y elimine su bebida energética, y todo vuelve a la normalidad. Por supuesto que a la industria farmacéutica le gustaría tener una píldora que reduzca sus niveles en sangre, para que la gente pueda seguir comiendo los alimentos que no favorecen la salud sin hacer cambios y simplemente confiando en una píldora.

Pero dígale no a la píldora y haga cambios en su estilo de vida. Esto realmente nos muestra que lo que nos metemos en la boca llega a nuestros intestinos, y entra en nuestros cuerpos. Hubo un estudio realizado en la Clínica Cleveland donde tomaron alimentos como yemas de huevo y carne roja, carne de res, hígado, cerdo, los alimentos que se sabe que producen TMAO. Y descubrieron que cuando los vegetarianos y los veganos ingieren estos alimentos, no mostraron el mismo aumento en TMAO que las personas que comen alimentos de origen animal con regularidad. De hecho, en algunos casos, los veganos no mostraron pico alguno (https://www.clevelandheartlab.com/blog/the-gut-the-heart-and-tmao/).

Esta es la razón por la cual las bacterias intestinales en el microbioma de los vegetarianos y veganos son en realidad diferentes de las que se encuentran en los carnívoros. Hay mucha data e información que indican que, si se hace el esfuerzo de obtener una muestra de heces de alguien que sigue una dieta basada en plantas y alimentos enteros sin procesar, y una muestra de heces de alguien que sigue la dieta occidental estándar de comida procesada, son muy diferentes. Hemos leído mucho sobre ese experimento y hay una que se llama “Prevotella”; es una bacteria muy saludable.

Incluso, sí usted ingiere alimentos a base de plantas sin procesar, debe evitar la comida chatarra vegana si desea mantener un intestino saludable y un microbioma saludable, con bacterias saludables. Y lo sorprendente es que se puede cambiar ese microbioma, ese rico zoológico de bacterias, cambiando su alimentación de poco saludable a una más saludable en solo dos semanas. Un estudio muy famoso realizado por la Universidad de Pittsburgh (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25919227/) mostró que al cambiar de una dieta urbana a base de comida rápida y alimentos procesados a una dieta rural, basada en plantas y fibra, dos semanas después, el intestino estaba completamente saludable en TMAO y niveles bajos. En solamente dos semanas. Entonces, ¿qué esperamos?