‘Tu balboa con sentido sobre ruedas’: una apuesta por el futuro de Panamá

¿Qué pasaría si cada joven terminara la escuela con las herramientas necesarias para tomar decisiones financieras responsables durante toda su vida? Invertir en educación financiera desde edades tempranas no solo transforma la economía personal de los estudiantes, sino que fortalece el desarrollo y la estabilidad de todo un país.

Cuando estos conocimientos se integran desde las aulas, los beneficios trascienden lo individual. Una población joven informada fortalece el ahorro nacional, impulsa el emprendimiento y construye una economía más estable y resiliente frente a las crisis.

El conocimiento financiero también es una poderosa herramienta de inclusión. Permite que estudiantes de todos los contextos, sin importar dónde vivan o su situación económica, aprendan a utilizar los servicios financieros de manera consciente e informada. Con ello, se reducen brechas de desigualdad y se promueve un bienestar económico que acompaña a las personas a lo largo de toda su vida.

Sin embargo, llegar a cada rincón del país sigue siendo uno de los mayores desafíos. En América Latina y España, diversas experiencias han demostrado que las estrategias móviles son una respuesta efectiva. Llevar la enseñanza directamente a las escuelas y comunidades vulnerables marca la diferencia.

En Panamá, este esfuerzo se articula a través de la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF), un marco país que une a los sectores público y privado con un objetivo común: fortalecer las capacidades financieras de la población y promover una inclusión financiera sostenible a lo largo de todo el ciclo de vida.

Bajo esta visión nace “Tu Balboa Con Sentido sobre Ruedas”, una iniciativa liderada por la Superintendencia de Bancos e implementada a mediados de 2025. El programa lleva conocimientos financieros directamente a estudiantes de 11.º y 12.º grado de centros educativos públicos y privados, movilizando equipos de especialistas a las provincias y, próximamente, a las comarcas del país.

Hasta abril de 2026, el programa ha visitado 51 centros educativos en nueve provincias, beneficiando a más de 5,070 estudiantes. Mediante talleres prácticos y dinámicos, los jóvenes aprenden a elaborar presupuestos, ahorrar, usar el crédito de forma responsable y tomar mejores decisiones financieras, siempre con ejemplos adaptados a la realidad panameña. Durante este año, el proyecto continuará ampliando su alcance tanto en áreas urbanas como rurales.

Lo poderoso de iniciativas como esta radica en su cercanía y capacidad de adaptación. “Tu Balboa Con Sentido sobre Ruedas” demuestra que cuando la educación financiera se mueve, también se multiplican las oportunidades y se refuerzan los objetivos nacionales de inclusión y desarrollo sostenible.

Invertir en educación financiera escolar es apostar por el capital humano más valioso: la juventud. Jóvenes informados hoy serán mañana ciudadanos responsables, emprendedores conscientes y consumidores capaces de tomar decisiones que beneficien tanto a sus familias como al país.

Se invita a docentes y estudiantes de 11.º y 12.º grado a sumarse, de manera gratuita, a Tu Balboa Con Sentido sobre Ruedas y llevar la educación financiera a su centro educativo. Conocer, decidir y actuar con información es clave para construir un mejor futuro personal y colectivo.

Para conocer más sobre el programa y solicitar los talleres, pueden ingresar al sitio web oficial www.tubalboaconsentido.gob.pa. Invertir hoy en la educación financiera de la juventud es apostar, con convicción, por un Panamá más equitativo, inclusivo y preparado para los desafíos del mañana.