Udelas en Concapan 2025: ciencia panameña con impacto regional

La Convención IEEE de Centroamérica y Panamá (Concapan XLIII), celebrada del 26 al 28 de noviembre de 2025 en San Salvador, El Salvador, volvió a consolidarse como uno de los encuentros científicos y tecnológicos más relevantes de la región. En esta edición, Panamá estuvo representada por apenas dos artículos aceptados para presentación oral, uno de los cuales correspondió a la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), reafirmando su presencia como actor activo en la investigación aplicada en salud y tecnología.

La participación de Udelas se dio en calidad de expositor y conferencista internacional, con la presentación del artículo científico “Prototipo experimental de un mezclador de gases de código abierto para ventilación mecánica basado en controladores PID en configuración multilazo y paralela”, aceptado tras un proceso de revisión técnica altamente competitivo por el Comité del Programa Técnico de IEEE Concapan.

Este trabajo es resultado de investigaciones desarrolladas en el Centro de Investigación y Desarrollo Biomédico (IDEB) de Udelas y deriva del proyecto Panavent, financiado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) durante la pandemia. El prototipo presentado aborda un problema crítico en la ventilación mecánica: la regulación precisa del flujo y de la fracción inspirada de oxígeno (FiO₂), utilizando una arquitectura de control multilazo con controladores PID, hardware documentado y un enfoque de código abierto, orientado a la replicabilidad y accesibilidad tecnológica.

Durante su validación experimental, el sistema fue comparado con ventiladores comerciales y analizado utilizando equipos profesionales de medición y análisis de ventilación, demostrando un desempeño estable y preciso en parámetros clave. Estos resultados refuerzan la relevancia del prototipo como alternativa tecnológica en contextos donde el acceso a equipos médicos especializados puede verse limitado.

Durante la exposición, se presentaron resultados experimentales que evidencian errores mínimos de regulación, tiempos de respuesta rápidos y una alta estabilidad operativa, aspectos que despertaron el interés de investigadores y especialistas de universidades y centros tecnológicos de Centroamérica. En un programa técnico dominado por temas de inteligencia artificial, energía, telecomunicaciones y sistemas embebidos, el trabajo de Udelas destacó como uno de los pocos enfocados directamente en dispositivos médicos y tecnología biomédica, reforzando la pertinencia social de la investigación universitaria.

Un aspecto particularmente valioso de esta participación fue el intercambio de conocimiento interdisciplinario, fortalecido gracias a la colaboración del ingeniero biomédico Brayan Rodríguez, cuya interacción técnica con investigadores de otros países permitió enriquecer la discusión sobre escalabilidad, aplicaciones clínicas y potencial educativo del sistema presentado. Este tipo de colaboración refleja uno de los principales objetivos de Concapan: fomentar redes regionales de conocimiento y cooperación científica.

Más allá del mérito individual del artículo, la presencia de Udelas como expositor en Concapan 2025 representa un logro institucional significativo. En un evento avalado por IEEE y con proyección a bases de datos internacionales como IEEE Xplore y Scopus, la universidad logró posicionar su producción científica en un entorno altamente exigente, demostrando que la investigación desarrollada localmente puede aportar soluciones pertinentes ante escenarios críticos, como los vividos durante la reciente emergencia sanitaria.

La ciencia panameña avanza cuando se apuesta por investigación con impacto social, colaboración y apertura del conocimiento. La participación de Udelas en Concapan XLIII es una muestra clara de que ese camino ya está en marcha.