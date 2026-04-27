Un escandaloso fraude (1)

“Uno necesita quien le enseñe a leer la verdad de las cosas” (J.G.Vásquez).

Profesores de la Universidad de Panamá, han reaccionado -ante la imposición de parte de los secuestradores de la academia-, de una Resolución #317-2925 aprobada por el Organismo Electoral Universitario, para la convocatoria de elecciones de las autoridades universitarias y calendario electoral, el próximo primero de julio del corriente

Precedido por un denominado “Reglamento General de Elecciones Universitarias”, Aprobado por el Consejo General Universitario en el 2005 y atado a un archi cuestionable “Código de Ética del la Universidad de Panamá”, impuesto el pasado 3 de diciembre d 2025, por “los mismos, con las mismas”.

Bajo el título “Tras la pista de un escandaloso fraude”, el breve análisis planteado pone en evidencia una sinnúmero de anomalías que radiografía el fraude electoral montado por los impostores del templo.

En efecto, después de que cerró el período de postulación a los cargos de Rector, Decanos y Directores de Centros Regionales, lo que a simple vista parece un proceso normal, no lo es.

“En teoría, lo que sigue es una trámite común: revisar y organizar las listas de profesores, estudiantes y administrativos que podrán votar en las elecciones del 1 de julio, mediante la conformación final del padrón electoral (es decir, la lista oficial de votantes).

“Sin embargo, esta etapa podría ser el paso previo a la realización de un escandaloso fraude electoral, orientado a favorecer a las autoridades que actualmente se encuentran en el poder, como decanos, el vicerrector y directores de centros regionales universitarios.

¿En qué consiste el pacto?

Se trata de un acuerdo entre el Rector Eduardo Flores, el Vicerrector Académico Emilio Moreno, los decanos y los directores de cetros regionales universitarios.

El acuerdo consiste en que todos se apoyan entre sí para mantenerse en el poder. Por un lado, los decanos y directores respaldan a Emilio Moreno como candidato a Rector (esto quedó demostrado en las discusiones de la Asamblea Nacional cuando, bajo el supuesto slogan de “autonomía e institucionalidad”, solo salvaguardaban sus intereses y, en recientes declaraciones hechas por el propio Emilio Moreno). A cambio, FLORES Y Moreno -desde la rectoría y vicerrectoría, los apoya a todos para que puedan reelegirse en sus propios cargos.

En la Facultad de Derecho, por ejemplo, hay tres candidatos a Decano: uno que quiere reelegirse nuevamente, otro que quiere volver al decanato y un tercero primerizo pero, los tres apoyan a Emilio Moreno, el ungido delfín y “benefactor”.

La clave de todo está, como veremos en próximo artículo, en el padrón electoral, que es la lista de personas que tienen derecho a votar.

Urge que los hoy profesionales que han egresado de la Universidad de Panamá, se interesen en lo que se está fraguando en su otrora casa de estudios y, junto a la sociedad civil, se interesen y pronuncien para evitar la crónica de un fraude montado y anunciado.