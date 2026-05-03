Un escandaloso fraude (2)

Profesores de la Universidad de Panamá, han reaccionado -ante la imposición de parte de los secuestradores de la academia-, de una Resolución #317-2925 aprobada por el Organismo Electoral Universitario, para la convocatoria de elecciones de las autoridades universitarias y calendario electoral, el próximo primero de julio del corriente.

¿Cómo se ejecuta el plan fraguado para el escándaloso fraude electoral en la Universidad de Panamá?

La clave está en el padrón electoral, que es la lista de personas que tienen derecho a votar.

Desde las distintas unidades académicas, a través de las organizaciones docentes, los registros de estudiantes y el personal administrativo, se puede influir en la conformación de ese padrón.

En la práctica, esto significa que quien tenga el control sobre estos registros puede incluir o excluir personas, lo que impacta directamente en el resultado de la elección.

Además, el organismo electoral permitió que estas personas se mantuvieran como autoridades en ejercicio, con poder y control, incluso después de haberse postulado como candidatos, por un período aproximado de treinta (30) días. Además hay que dar por seguro que, (hábilmente), dirán que eso siempre se ha hecho así y, que el reglamento lo permite...se te conoce Rufiano!

Esto genera una situación delicada, ya que les permite actuar -al mismo tiempo- como candidatos y como autoridades, lo que les da una amplia ventaja sobre los demás.

¿Qué dice el reglamento?

El Reglamento General de Elecciones Universitarias”, Aprobado por el Consejo General Universitario en el 2005 y atado a un archi cuestionable “Código de Ética de la Universidad de Panamá”, impuesto el pasado 3 de diciembre d 2025, por “los mismos, con las mismas”; establece que el padrón electoral es un documento que contiene a todas las personas con derecho a votar, y que este debe actualizarse de forma permanente, incluyendo o excluyendo personas según corresponda.

Para realizar estas actualizaciones, el organismo electoral debe coordinar con distintas instancias, como la Vicerrectoría Académica, la Secretaría General, la Dirección de Finanzas, la Dirección de Informática y la Dirección de Personal.

En la práctica, esto implica la participación directa de:

+La Vicerrectoría Académica (dirigida por el delfín Emilio Moreno, quien además es el candidato a Rector de Eduardo Flores).

+La Secretaría General (a cargo de Ricardo Parker, designado por el rector Eduardo Flores).

+La Dirección de Informática (dirigida por Saulo, también candidato a Decano en la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación).

+La Dirección de Personal (adscrita a la Rectoría)-

El problema surge porque algunas de estas instancias están dirigidas por personas que también son candidatos o responsables a la actual administración.

En otras palabras, quienes tienen interés directo en el resultado de la elección participan en el proceso de elaboración y ajuste del padrón electoral.(continuará)