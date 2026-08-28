Ventajas de una nueva Constitución

1-El objetivo de una nueva Constitución es modernizar el Estado. En base al principio universal que establece que: “el poder público solo emana del pueblo” y es ese poder el que se va a invocar.

2- Son múltiples los beneficios los cuales van desde establecer una normativa moderna que garantice la prestación eficaz de servicios, como el acceso a la justicia, a una real participación ciudadana, una mayor transparencia y al reconocimiento de nuevos derechos, hasta una estructura del Estado más eficiente y efectivamente amigable con el ciudadano.

3- Una nueva Constitución Nacional incorpora derechos ambientales y de la naturaleza, así como acceso a la tecnología, los no están plasmados en la impuesta en 1972. También derechos humanos, en una sociedad como la nuestra que reclama más participación y mejores oportunidades en igualdad de condiciones.

4-A esto se suma una distribución más objetiva y democrática de los poderes del Estado, generando un equilibrio más sólido que el existente. Para que se cumpla así, con el deseo ciudadano de mejor Justicia, debe haber una nueva Constitución que garantice la verdadera independencia, el acceso igualitario y la eficiencia de la misma.

5- Lo descrito anteriormente se traduce en mayores libertades públicas para los ciudadanos, mayor seguridad y la certeza de eliminar los privilegios que gozan de una pequeña porción de la población en detrimento de la inmensa mayoría. La certeza de castigo solo se obtendrá con una nueva Constitución, pues con la actual no se han dado respuestas a esta demanda social.

6- Con una nueva Constitución se da inicio a una nueva República, donde conceptos populares como “palanca” se cambian por oportunidades y meritocracia, donde el acceso al agua potable y al saneamiento sean un derecho inalienable plasmado en la Carta Magna de la República y, donde los ciudadanos sientan que hay un Estado al servicio de ellos y no que ellos deben estar al servicio de un Estado cada día más ineficiente.

7- En el plano institucional, una nueva Constitución pone un límite a los mandatos indefinidos, incentiva la renovación, aumenta la participación ciudadana y una mayor transparencia de los actos públicos. Esto mejora considerablemente la calidad institucional que se refleja en servicios como la educación, la salud, el acceso a Justicia, el agua potable, la soberanía alimentaria, el acceso a la tecnología sustentable, el cuidado de los recursos naturales del país y las oportunidades para un pueblo que, desde hace décadas, vive en una de las naciones más desiguales del continente del mundo.

8- Una nueva Constitución no son solo más artículos, es la base para dar inicio a una República de Panamá más justa, más accesible y que genere mejores oportunidades, pero esta vez para todos.

En definitiva, es cambiar el Estado de manera democrática e incluyente, como se logra a través de un proceso de constitución originario, con plena participación y actuación de todos los ciudadanos.