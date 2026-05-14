Vigencia del pensamiento de Victoriano Lorenzo

Victoriano Lorenzo, general y líder guerrillero panameño, fue un impulsador de lucha por la justicia e igualdad social durante la Guerra de los Mil Días. Su participación en la Guerra de los Mil Días (1899-1902) tuvo una fuerte influencia en el istmo, principalmente por su lucha contra las injusticias cometidas por las autoridades de aquella época. En su caminar alzó las banderas de lucha por la libertad y por los pobres de su tiempo.

Un nato defensor del campesinado defendió a la población rural frente a los abusos del gobierno conservador de la época y los latifundistas, bajo el lema “Tierra, Sal y Patria”, que recogía la defensa de los derechos de los campesinos. Campesinado que hoy es acosado con proyectos como el de Río Indio y el proyecto minero.

Sectores liberales establecieron un pacto con los conservadores, que traicionaba al Cholo Guerrillero, sentenciándolo a muerte por defender al pueblo. Su asesinato fue producto de la conjura de intereses económicos y hegemónicos de la naciente oligarquía panameña y del imperialismo norteamericano. Su fusilamiento constituye el pacto entre los partidos políticos tradicionales (Liberal y Conservador) de la oligarquía de 1903.

Este dantesco escenario no cambia, gobernantes, partidocracia y seudoindependientes, que abanican los intereses de los sectores empresariales, hoy pretenden nuevamente fusilar al pueblo panameño con proyectos privatizadores de la educación, salud y agua; con el cercenamiento del derecho a la pensión ante la imposición de la Ley 462; con reformas directas e indirectas al Código de Trabajo, con derechos cercenados a trabajadores que colocan a Panamá en la lista corta de la OIT entre los mayores violadores de los derechos laborales y sindicales; con políticas represivas a quienes se manifiestan contrarios a las decisiones del Gobierno en cuanto a su nefasta política de desatención de las demandas sociales, tal es el caso de la persecución y represión al SUNTRACS y a CONUSI.

Como ayer, los grupos del poder económico y político vilipendiaron a Victoriano, hoy lo hacen contra dirigentes y organizaciones sindicales, magisteriales, campesinas, indígenas, comunales, estudiantiles, contra el movimiento social.

En medio de esta caótica realidad que vive el pueblo humilde y trabajador, resulta elemento inspirador, hilo conductor de nuestro proceso de liberación nacional y social la legendaria y emblemática figura del Cholo Victoriano Lorenzo, aquel que fue condenado injustamente y fusilado por defender los intereses de la cholada y porque, tempranamente, la oligarquía criolla y los intereses del imperialismo norteamericano, lo consideraron como un peligro para materializar sus proyectos.

Este 15 de mayo se conmemora 123 años del fusilamiento de Victoriano Lorenzo (1903-2026), el pueblo humilde y trabajador sigue su legado de lucha, por justicia, equidad social, real democracia, respeto a los derechos humanos, por defensa a la patria que está siendo mancillada por el gobierno de Mulino. Hoy, más que nunca, conscientes de que sin luchas no hay victorias, que la pelea es peleando, tal como planteara el Cholo Guerrillero Victoriano Lorenzo.

Victoriano decía que “La patria se engrandece en virtud, trabajo y paz bajo la sombra de la libertad”.

El legado de Victoriano debe servir de fuente de inspiración para todos los panameños y panameñas que creen en la necesidad de defender los derechos humanos, construir real democracia y erigir su propia alternativa de transformación social. El Cholo Victoriano demostró que la dignidad y los principios no mueren, se mantienen en alto, aunque ello cueste la vida misma.