Democracia y derecho a replica

En democracia, pocas libertades son tan sensibles y tan frágiles como la de expresión. El debate en torno al proyecto de ley sobre el derecho a réplica en Panamá abre una ventana peligrosa para las libertades cuando una norma pretende corregir excesos, pero termina abriendo la puerta al control, el riesgo no es menor. Diversos sectores han advertido que la iniciativa, lejos de fortalecer derechos, podría distorsionar el equilibrio entre información y poder. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) ha señalado que la propuesta podría convertirse en un mecanismo de presión sobre periodistas y medios, al imponer condiciones sobre contenido, espacio y tiempo de publicación. Este tipo de disposiciones no solo tensionan la autonomía editorial, sino que también introducen presiones para la autocensura. El problema de fondo no es el derecho a réplica, legítimo y necesario, sino su posible instrumentalización. Cuando la ley obliga a replicar bajo parámetros rígidos o amenaza con judicializar el ejercicio periodístico, se desnaturaliza su propósito y se transforma en una herramienta coercitiva. Esto podría inhibir la crítica y debilitar la fiscalización pública, pilares esenciales de toda sociedad democrática. Más preocupante aún es el efecto acumulativo: saturación de tribunales, presión económica sobre medios y una cultura informativa más cautelosa que crítica. El resultado no sería más verdad, sino menos debate. Cuando el periodismo pierde libertad, no es el periodista quien calla: es la ciudadanía la que queda a oscuras.