Discusión sin presiones

El proyecto de ley que regula el uso del bioetanol en el combustible se perfila para su aprobación, aunque todavía carece de un consenso amplio entre diputados y expertos. La iniciativa establece que el combustible deberá contener un 10% de bioetanol y reduce impuestos a la importación, pero presenta vacíos importantes que exigen un debate más profundo y reflexivo. Entre los puntos más controvertidos se encuentra la obligatoriedad de su uso, cuestionada por algunos sectores como potencialmente inconstitucional, lo que genera dudas legítimas que no pueden pasarse por alto. En un contexto de crisis global, donde el combustible se encarece debido a la guerra en Medio Oriente, impulsar una medida de esta magnitud sin un marco energético integral suscita interrogantes sobre su impacto real. ¿Cómo se integra esta ley dentro de una política nacional de energía que contemple sostenibilidad, eficiencia y acceso equitativo? Hasta ahora, ni autoridades ni diputados han ofrecido respuestas claras. Persisten vacíos sobre mecanismos para reclamar daños a vehículos que no soporten el bioetanol, así como insuficientes estudios sobre la cadena de suministro, los costos logísticos y el precio final del combustible. Sin evidencia técnica que respalde la medida, aprobarla apresuradamente es imprudente. Si bien fomentar la industria local y generar empleo son objetivos valiosos, convertir el bioetanol en obligatorio sin evaluación integral sería un error. La política energética debe ser responsable, ordenada y respetuosa de los derechos fundamentales. Solo con claridad en costos, logística, impacto en consumidores y repercusiones legales, Panamá podrá avanzar hacia un modelo energético sostenible sin comprometer libertad ni eficiencia.