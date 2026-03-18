Derechos y prescripción de deuda

El reciente debate generado por el proyecto de ley sobre prescripción de deudas por bancos y entidades financieras ha puesto en el centro de la agenda pública una discusión en la que debe buscarse un equilibrio entre proteger la solidez del sistema financiero nacional y salvaguardar los derechos de los clientes. Desde la Superintendencia de Bancos de Panamá, la postura ha sido clara: advertir que la aprobación del proyecto podría fomentar una “cultura de no pago” y encarecer el crédito en el país. Según la entidad, la estabilidad del centro bancario panameño, históricamente uno de los más sólidos de la región, se sustenta en una cultura de cumplimiento de obligaciones crediticias que ha permitido tasas competitivas y acceso a financiamiento para la mayoría de los ciudadanos. Por su parte, la iniciativa sostiene que la ley no crea un derecho nuevo, sino que opera un mecanismo administrativo para reconocer la prescripción de deudas tras tres años sin acciones de cobro, facilitando así un derecho que ya existe en el Código de Comercio y permitiendo que los deudores puedan solicitar este reconocimiento sin recurrir a procesos judiciales, con mayor transparencia. No se puede negar que muchos ciudadanos han visto sus obligaciones convertirse en cargas impagables, muchas veces por circunstancias ajenas a su voluntad, y que algunas prácticas de la banca deben ser revisadas. Sin embargo, en términos de visión país, es necesario analizar con cuidado esta medida para salvaguardar la confianza en la plaza bancaria. A favor del consenso y de la construcción armónica de nuevas normativas, ampliar el debate dentro del Legislativo sería un paso importante para robustecer y adecuar la norma a las realidades de todos los sectores.